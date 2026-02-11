Polițiștii din Cluj au nevoie de aprobare pentru relocarea berzei

Instituția a solicitat sprijinul Ministerului Mediului pentru obținerea avizelor necesare relocării cuibului.

„În acest sens, a fost solicitat sprijinul și intervenția autorităților competente din cadrul Ministerului Mediului, în vederea obținerii avizelor necesare pentru relocarea cuibului, astfel încât această operațiune să se desfășoare în condiții de siguranță și fără a afecta habitatul natural al speciei protejate”, a transmis IPJ Cluj pentru Știri de Cluj.

Până la obținerea autorizațiilor, încălzirea sediului poliției a fost asigurată prin surse electrice alternative, astfel încât personalul să-și poată desfășura activitatea în condiții optime, inclusiv pe durata sezonului rece, au mai declarat reprezentanții IPJ Cluj.

De ce este ilegală mutarea cuibului de barză fără autorizații

Conform legislației protecției speciilor sălbatice, mutarea unui cuib de barză fără avizele necesare este interzisă și poate atrage sancțiuni contravenționale sau chiar penale.

În plus, o astfel de intervenție ar putea reprezenta un pericol pentru ouăle sau puii din cuib, iar păsările ar putea abandona zona, perturbând ecosistemul natural.

Datele recente din Recensământul internațional al berzelor albe 2024–2025 arată că în România există cel puțin 7.821 de cuiburi de barză albă. Dintre acestea, 6.509 sunt ocupate, iar în ele au fost identificați 12.588 de pui. Specialiștii estimează că, în total, între 9.752 și 12.638 de perechi de berze albe cuibăresc anual în țară.

Responsabilitățile IPJ Cluj legate de barză și de propriii angajați

Pe lângă asigurarea unui mediu de lucru adecvat pentru angajați, IPJ Cluj își reafirmă angajamentul față de protecția mediului și a speciilor sălbatice.

Relocarea cuibului de barză de pe hornul Postului de Poliție Călățele se va face doar după finalizarea tuturor procedurilor legale, pentru a garanta atât siguranța păsărilor protejate, cât și desfășurarea în condiții normale a activității instituției.

