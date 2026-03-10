Proteste anunțate la stațiile de alimentare din Florești

Șoferii propun blocarea temporară a unor benzinării, marți seară, prin alimentări repetate cu sume foarte mici, ca formă de protest față de scumpirile pe care le consideră nejustificate, potrivit VIA Cluj TV. Proteste au fost anunțate în benzinăriile din comuna Florești, din CLuj.

Un șofer a lansat pe internet o invitație adresată altor conducători auto pentru a participa la un protest la benzinăriile MOL și Rompetrol din Florești. Acesta îi îndeamnă pe participanți să alimenteze repetat cu sume mici, pentru a încetini activitatea stațiilor, în semn de nemulțumire față de scumpirea carburanților.

Costul benzinei și motorinei în Cluj

Nu a fost singura propunere de boicot a benzinăriilor, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți din ultima perioadă. Alți clujeni au cerut pe rețelele de socialiare: renunțarea completă la alimentarea cu combustibil timp de o lună; boicotarea stațiilor pentru câteva săptămâni; reducerea consumului pentru a transmite un semnal companiilor din domeniu.

Conform stațiilor de alimentare din Cluj-Napoca, în data de marți, 10 martie, prețurile la combustibili sunt: motorină – între 8,59 și 8,8 lei pe litru, benzină – între 8,19 și 8,31 lei pe litru.

