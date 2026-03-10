Cel mai mult s-au scumpit carburanții premium. Motorina superioară are la Timișoara prețuri mai mari și cu 0,29 lei/l față de ziua de ieri sau cu 0,24 lei/l la Cluj-Napoca. În aceleași orașe, motorina standard și-a mărit prețul cu 0,30 lei, respectiv 0,28 lei/ litru.

În ce privește prețul benzinei standard, aceasta ajunge la Timișoara la un maxim cu până la 0,26 lei mai mare față de ieri, iar în București, cu 0,24 lei în plus.

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește marți, 10 martie 2026, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, Constanța, și costă 8,07 lei/l, la fel cal ca sâmbătă. Cea mai ieftină motorină standard este tot la stația VhExtraOil din Eforie Nord, la prețul de 8,46 lei/l.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut informații confirmate de ministrul Bogdan Ivan că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 10 martie 2026 în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi marți, 10 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Topul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină: 8,16 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 lei/l (+0,02)

Cluj-Napoca – benzină: 8,19 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 lei/l (+0,0)

Timișoara – benzină: 8,17 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 lei/l (+0,0)

Iași – benzină: 8,18 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 lei/l (+0,0)

Constanța – benzină: 8,19 lei/l (+0,0), motorină: 8,58 lei/l (+0,0).

Acestea sunt cele mai mici prețuri, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cât costă benzina și motorina, pe 10 martie 2026, în principalele orașe din România

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 8,16 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la stațiile Lukoil, iar cea mai scumpă ajunge la 8,46 lei/l la stațiile Rompetrol, în creștere față de 8,22 lei/l, maximul de ieri (diferență de 0,24 lei). Benzina premium variază între 8,84 lei/l la Petrom și Socar, față de 8,7 lei/l ieri (diferență de 0,14 lei) și ajunge până la 9,18 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,1 lei/l, maximul de ieri.

Motorina standard se găsește în București în creștere ușoară față de ziua precedentă, fiind azi 8,59 lei/l, la Socar, comparativ cu 8,57 lei/l ieri. Motorina premium variază de la 8,97 lei/l la Lukoil, în scădere față de ieri când era 9,15 lei/l, și ajunge până la un maxim de peste 9,50 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,35 lei/l, maximul de ieri (o diferență de 0,15).

În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină este la stațiile DHR și Lukoil, și costă 8,19 lei/l, la fel ca ieri, iar cea mai scumpă ajunge la 8,41 lei/l la Rompetrol, față de 8,26 lei cât era ieri (o diferență de 0,15 lei). Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,84 lei/l la Socar, față de 8,88 cât era ieri, până la 9,14 lei/l la Rompetrol, față de 9,05 lei, maximul de ieri.

Motorina simplă este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,59 lei/l la DHR, minim care se păstrează de sâmbătă, și până la 8,92 de lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,64 cât era ieri (diferență de 0,28 lei). Motorina premium variază de la 8,98 lei/l la Lukoil, față de 9 lei, maximul de ieri (o scădere de 0,02 lei/l) până la 9,49 lei/l la Rompetrol, față de 9,25 lei/l, maximul de ieri (o creștere de 0,24 lei/l).

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 8,17 lei/l la Lukoil și Socar, preț care se menține de sâmbătă, și ajunge până la 8,40 lei/l la Rompetrol, față de 8,24 lei, cât era ieri (o creștere de 0,26 lei). Cea premium pornește de la 8,77 lei/l la Socar, față de 8,85 lei ieri (o diferență de 0,08 lei) și ajunge până la 9,16 lei/l la Rompetrol, față de 9,02 lei, maximul de ieri.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,59 lei/l la Socar, preț care se menține de sâmbătă, și până la 8,93 lei/l la Rompetrol, față de 8,63 lei, maximul de ieri (creștere de 0,30 lei). Cea premium începe de la 8,98 lei/l la Lukoil, față de 9,01 cât era ieri, și până la 9,54 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,25 lei, maximul de ieri (o creștere de 0,29 lei/l).

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 8,18 lei/l, preț care se păstrează de sâmbătă, și ajunge până la 8,41 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,26 lei, maximul de ieri. Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,84 lei/l la Socar, față de 8,78 lei cât era ieri, și până la 9,14 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,04, maximul de ieri.

Motorina standard costă la Iași 8,59 lei/l la Socar, preț care se menține de sâmbătă, și ajunge până la 8,93 lei /l la Rompetrol, față de 8,72 lei, cât era ieri (o creștere de 0,21 lei). Cea premium pleacă de la 8,98 lei/l la Lukoil, în scădere ușoară față de ieri când costa 8,99 lei, și ajunge până la 9,49 lei/l la Rompetrol, în creștere față de maximul de ieri de 9,29 lei (un plus de 0,20 lei).

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 8,19 lei/l la Lukoil, cost care a rămas neschimbat de sâmbătă, și ajunge la 8,45 lei/l la Rompetrol, în creștere față de ieri când era 8,26 lei (un plus de 0,19 lei). Benzina premium se găsește de la 8,80 lei/l la Socar, în scădere ușoară față de 8,82 cât era ieri, până la 9,17 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,08, maximul de ieri.

Motorina standard este la prețuri de la 8,58 lei/l la Socar, preț care se păstrează de sâmbătă, până la 8,90 lei/l la Rompetrol, față de 8,71 lei, maximul de ieri (o creștere de 0,19 lei). Motorina premium se găsește la 8,95 lei/l la Lukoil, cost care a rămas neschimbat de sâmbătă, și ajunge până la 9,49 lei/l la Rompetrol, față de 9,3 lei maximul de ieri (o creștere de 0,19 lei).

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar etc.).

La sfârșitul săptămânii, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dădea asigurări că România este pregătită să facă față creșterilor de prețuri la carburanți generate de conflictul din Orientul Mijlociu și le transmitea românilor că scumpirile de la noi sunt semnificativ mai mici decât cele din alte state europene.

Sâmbătă, tot Bogdan Ivan a anunțat că autoritățile lucrează la cinci scenarii pentru a preveni creșterea prețului carburanților peste pragul de 10 lei pe litru, considerat „extrem de important” pentru economia țării.

