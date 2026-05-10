Cum funcționează înșelătoria biletelor false

Metoda preferată a escrocilor este simplă. Victimele sunt atrase cu promisiuni de „seriozitate” aparentă și cu imagini sau oferte convingătoare, relatează publicația locală Replica Online.

După ce cumpărătorul transferă suma cerută, primește un cod de acces pe WhatsApp, dar la intrarea în eveniment descoperă că biletul este „deja asociat unui alt cont”. Din acel moment, vânzătorul dispare: nu mai răspunde la mesaje sau blochează complet victima.

Dar nu doar biletele deja activate sunt problematice. Pe grupurile de Facebook dedicate vânzărilor de bilete au apărut și cazuri de falsificare a codurilor de acces. În ambele situații, victimele rămân și fără bani, și fără șansa de a participa la evenimentul dorit.

Fenomenul amintește de metodele similare folosite în trecut pentru rezervări de cazări inexistente. Asemenea „ofertelor” de vacanțe la prețuri mici, biletele la evenimente sunt însoțite de promisiuni de „seriozitate” și de o presiune constantă de a finaliza tranzacția rapid. Indiferent de tipul de escrocherie, lipsa de verificare a ofertelor atrage consecințe costisitoare.

Cum să te protejezi de escrocherii

Pentru a evita să devii următoarea victimă, specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

1. Cumpără bilete doar din surse oficiale: evită să achiziționezi de la persoane necunoscute de pe rețelele de socializare, chiar dacă prețul pare tentant.

2. Verifică valabilitatea invitațiilor: acestea pot fi deja asociate altor conturi și nu pot fi utilizate la intrarea la eveniment.

3. Fii atent la lipsa de comunicare după plată: dacă vânzătorul încetează să răspundă după ce primește banii, există șanse mari să fi fost înșelat.

