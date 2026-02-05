Ministrul Transporturilor a anunțat cine va moderniza calea ferată din Portul Constanța

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, 4 februarie 2026, desemnarea Asocierii BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L. ca fiind câștigătoarea licitației pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa III.

„A fost desemnat câștigătorul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța. În data de 04 februarie 2026 a fost desemnată câștigătoare Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L., pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa III”, a transmis Ciprian Șerban, pe Facebook.

Contractul pentru modernizarea căii ferate din Portul Constanța este de 523.000.000 de lei, fără TVA

Valoarea contractului este de 523 milioane lei, fără TVA, iar durata acestuia se întinde pe 99 de luni. Proiectul beneficiază de finanțare din Programul Transport 2021–2027.

„Oferta a fost stabilită în baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, valoarea ofertei câștigătoare este de 523 mil lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din Programul Transport 2021–2027 și Fondul de Dezvoltare Regional”, a mai anunțat ministrul, în postarea din mediul online. Tot prin Programul Transport 2021-2027 este finanțată și secțiune 4 autostrăzii Sibiu-Pitești, ce ar putea fi deschisă anul acesta.

Ce lucrări sunt prevăzute în contractul pentru modernizare

Lucrările vor include modernizarea Stației Agigea Sud, linia de legătură Agigea Ecluză – Agigea Sud, linia 813B, între Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și zona CMT Constanța.

„Lucrările prevăzute în cadrul proiectului vizează modernizarea Stației Agigea Sud, inclusiv linia de legătură Agigea Ecluză – Agigea Sud, linia 813B, între Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și zona de interes CMT Constanța”, spune ministrul Ciprian Șerban.