Pompierii ISU Dobrogea au intervenit cu două autospeciale și un echipaj SMURD pentru evacuarea celor șase persoane aflate în imobil: trei adulți și trei copii.

O femeie, afectată de un atac de panică, a fost transportată la spital, iar un alt adult primește asistență medicală.

„Proprietara imobilului a fost transportată la spital cu atac de panică. 3 adulți și 3 minori au fost evacuați, dintre care un adult este asistat medical de SMURD. Arde generalizat pe aproximativ 200 mp”, a transmis ISU Constanța.

Incendiul se propagă rapid pe suprafața de 200 mp a casei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE