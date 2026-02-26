Lista zonelor afectate de întreruperile de curent

Potrivit anunțului făcut de Rețele Electrice, programul întreruperilor este următorul:

Vadu : între orele 09.00 – 17.00, se va înregistra o întrerupere totală a curentului electric.

Bărăganu : între orele 09.00 – 17.00, vor fi afectați agenții economici din zona de intrare în localitate, dinspre Lanurile, până la strada Trandafirului, inclusiv.

: între orele 09.00 – 17.00, vor fi afectați agenții economici din zona de intrare în localitate, dinspre Lanurile, până la strada Trandafirului, inclusiv. Constanța : între orele 09.00 – 16.00, sistările vor afecta zona ICIL, inclusiv blocul de locuințe Sunrise Residence – strada George Bacovia nr. 88 și ansamblul de locuințe Pax Intermed Solution – strada George Coșbuc nr. 61 (parcela A433/2/2).

Țepeș Vodă și Siliștea : între orele 09.00 – 17.00, întrerupere totală, incluzând fermele, societățile comerciale din zonă, satul Țepeș Vodă și pompele de apă RAJA.

și : între orele 09.00 – 17.00, întrerupere totală, incluzând fermele, societățile comerciale din zonă, satul Țepeș Vodă și pompele de apă RAJA. Cerchezu: între orele 09.00 – 14.00, întrerupere totală a energiei electrice.

Aleea Florilor din Cernavodă, fără apă potabilă vineri, 26 februarie

Totodată, echipele RAJA intervin astăzi, 26 februarie, în orașul Cernavodă, pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe aleea Florilor. În acest context, furnizarea apei potabile va fi sistată în cartierul Columbia, în intervalul 09.45 – 17.00.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție deplasate la fața locului vor face tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. După reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire”, au transmis reprezentanții RAJA Constanța.

