Ancheta vizează fapte din noiembrie 2022, când medicul neurochirurg Ștefan Mindea, care lucra într-o clinică privată din Constanța, ar fi dat pacientului informații false despre o intervenție chirurgicală denumită „ULTRA”.

Ștefan Mindea, care este și preot la Constanța, are șase copii și a petrecut mai mulți ani în SUA, unde s-a specializat în neurochirurgie minim invazivă la Centrul Medical al Universității Stanford.

Medicul din Constanța a pretins că e profesor universitar la Universitatea Stanford

Pentru a-și spori credibilitatea, medicul ar fi pretins că deține titluri academice inexistente, precum cel de profesor universitar la Universitatea Stanford și coordonator al departamentului de Neurochirurgie al aceleiași instituții.

În realitate, procedura făcută nu corespundea descrierii oferite inițial, transmit anchetatorii în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Mai mult, procurorii susțin că medicul ar fi vândut o membrană biologică, prezentată ca fiind „indispensabilă” pentru tratament, cu prețul de 21.316 lei, deși pe piață, aceasta era evaluată la doar 187,11 lei.

Potrivit comunicatului, acesta ar fi susținut că produsul, denumit Lyoplant, era disponibil exclusiv prin intermediul său.

În plus, medicul este acuzat că a oferit informații false despre o procedură de infiltrații, pretinzând că aceasta era realizată sub ghidaj tomografic în timp real și avea o rată de succes de 85-87%.

În realitate, infiltrațiile nu au fost efectuate sub scanare în timp real, iar șansele reale de succes erau de doar 30%. Aceste afirmații eronate l-au determinat pe bolnav să accepte serviciile medicale oferite de medic, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative: 5.250 de lei pentru infiltrații și 21.316 lei pentru membrana biologică.

„Procedura efectuată în concret având o rată de răspuns de 30%, aspecte care au determinat-o pe persoana vătămată să acceseze serviciile medicale ale inculpatului, cu consecința producerii unei pagube în cuantum de 5.250 de lei, reprezentând costul infiltrațiilor sub ghidaj CT, respectiv 21.316 lei, reprezentând prețul de achiziție al produsului Lyoplant”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

Autoritățile au precizat că medicul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive, iar investigația este în curs.

Dr. Ștefan Mindea din Constanța, acuzat de înșelăciune: Pacientul nu a fost constrâns

Neurochirurgul Ștefan Mindea, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune, neagă acuzațiile și susține că pacientul său, venit din Iași pentru a fi tratat la Constanța, a fost informat corect înainte de a accepta tratamentul, potrivit Observatornews.ro.

Într-un punct de vedere transmis presei, medicul afirmă că „nu există nicio condamnare” și că „adevărul va fi stabilit în instanță”.

„Sunt medic și îmi dedic viața pacienților mei, nu conflictelor publice. Pentru mine, fiecare pacient contează. Nu tratez cazuri, tratez oameni. De aceea, este important să spun lucrurile simplu și clar. Nu există nicio condamnare. Nu există nicio concluzie definitivă. Există doar acuzații din partea unui pacient”, a spus doctorul Ștefan Mindea.

Medicul a subliniat că pacientul în cauză a fost informat în detaliu despre tratamentul propus și a semnat un consimțământ informat. De asemenea, acesta a precizat că decizia pacientului a fost una asumată și liberă.

„În medicină, nu există constrângere. Există alegere informată. După aceea, ca în orice act medical, evoluția poate fi diferită. Dar trebuie spus foarte clar: un rezultat diferit nu înseamnă înșelăciune, un rezultat diferit nu înseamnă malpraxis. Un pacient nemulțumit nu poate rescrie realitatea medicală”, a continuat Mindea.

Ștefan Mindea: Consimțământ semnat, decizie asumată

Dosarul a fost deschis în urma plângerii unui pacient din Iași, care a apelat la serviciile medicului la Constanța. Potrivit chirurgului, pacientul a venit din proprie inițiativă, căutând tratamente neurochirurgicale avansate.

„Acest pacient a venit din Iași la Constanța, așa cum vin mulți alți pacienți – inclusiv din afara țării – pentru tratamente neurochirurgicale avansate pe care le ofer. A venit pentru că a ales să facă acest lucru. Pacient informat. Consimțământ semnat. Decizie asumată”, a explicat Mindea.

Medicul a mai subliniat că evoluția unui tratament medical poate varia în funcție de numeroși factori, iar un rezultat diferit nu ar trebui să fie interpretat drept malpraxis sau înșelăciune. Acesta a evidențiat că, de-a lungul carierei sale, a tratat mii de pacienți, inclusiv din afara granițelor, și a subliniat că experiența sa include ani de practică la Stanford University.

În același punct de vedere, Ștefan Mindea a atras atenția asupra pericolului generalizărilor și a campaniilor publice lipsite de context complet.

„Activitatea mea nu se definește printr-un caz izolat. Este profund incorect ca o situație individuală să fie transformată într-o campanie publică fără context complet. Este, de asemenea, important de observat că nu este prima situație în care apar astfel de acuzații din aceeași zonă, Iași, care ulterior nu se confirmă medical. Acest tipar ridică întrebări legitime”.

În ciuda acuzațiilor care i se aduc, medicul se declară încrezător că adevărul va ieși la iveală: „Medicina nu se judecă în presă precum dorește un pacient, ci prin fapte, știință și în instanță”, a conchis medicul din Constanța.