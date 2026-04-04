Ancheta vizează fapte din noiembrie 2022, când medicul neurochirurg Ștefan Mindea, care lucra într-o clinică privată din Constanța, ar fi dat pacientului informații false despre o intervenție chirurgicală denumită „ULTRA”.

Ștefan Mindea, care este și preot la Constanța, are șase copii și a petrecut mai mulți ani în SUA, unde s-a specializat în neurochirurgie minim invazivă la Centrul Medical al Universității Stanford.

Medicul din Constanța a pretins că e profesor universitar la Universitatea Stanford

Pentru a-și spori credibilitatea, medicul ar fi pretins că deține titluri academice inexistente, precum cel de profesor universitar la Universitatea Stanford și coordonator al departamentului de Neurochirurgie al aceleiași instituții.

În realitate, procedura făcută nu corespundea descrierii oferite inițial, transmit anchetatorii în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Mai mult, procurorii susțin că medicul ar fi vândut o membrană biologică, prezentată ca fiind „indispensabilă” pentru tratament, cu prețul de 21.316 lei, deși pe piață, aceasta era evaluată la doar 187,11 lei.

Potrivit comunicatului, acesta ar fi susținut că produsul, denumit Lyoplant, era disponibil exclusiv prin intermediul său.

În plus, medicul este acuzat că a oferit informații false despre o procedură de infiltrații, pretinzând că aceasta era realizată sub ghidaj tomografic în timp real și avea o rată de succes de 85-87%.

În realitate, infiltrațiile nu au fost efectuate sub scanare în timp real, iar șansele reale de succes erau de doar 30%. Aceste afirmații eronate l-au determinat pe bolnav să accepte serviciile medicale oferite de medic, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative: 5.250 de lei pentru infiltrații și 21.316 lei pentru membrana biologică.

„Procedura efectuată în concret având o rată de răspuns de 30%, aspecte care au determinat-o pe persoana vătămată să acceseze serviciile medicale ale inculpatului, cu consecința producerii unei pagube în cuantum de 5.250 de lei, reprezentând costul infiltrațiilor sub ghidaj CT, respectiv 21.316 lei, reprezentând prețul de achiziție al produsului Lyoplant”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

Autoritățile au precizat că medicul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive, iar investigația este în curs.

Dr. Ștefan Mindea din Constanța, acuzat de înșelăciune: Pacientul nu a fost constrâns

Neurochirurgul Ștefan Mindea, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune, neagă acuzațiile și susține că pacientul său, venit din Iași pentru a fi tratat la Constanța, a fost informat corect înainte de a accepta tratamentul, potrivit Observatornews.ro.

Într-un punct de vedere transmis presei, medicul afirmă că „nu există nicio condamnare” și că „adevărul va fi stabilit în instanță”.

„Sunt medic și îmi dedic viața pacienților mei, nu conflictelor publice. Pentru mine, fiecare pacient contează. Nu tratez cazuri, tratez oameni. De aceea, este important să spun lucrurile simplu și clar. Nu există nicio condamnare. Nu există nicio concluzie definitivă. Există doar acuzații din partea unui pacient”, a spus doctorul Ștefan Mindea.

Medicul a subliniat că pacientul în cauză a fost informat în detaliu despre tratamentul propus și a semnat un consimțământ informat. De asemenea, acesta a precizat că decizia pacientului a fost una asumată și liberă.

„În medicină, nu există constrângere. Există alegere informată. După aceea, ca în orice act medical, evoluția poate fi diferită. Dar trebuie spus foarte clar: un rezultat diferit nu înseamnă înșelăciune, un rezultat diferit nu înseamnă malpraxis. Un pacient nemulțumit nu poate rescrie realitatea medicală”, a continuat Mindea.

Ștefan Mindea: Consimțământ semnat, decizie asumată

Dosarul a fost deschis în urma plângerii unui pacient din Iași, care a apelat la serviciile medicului la Constanța. Potrivit chirurgului, pacientul a venit din proprie inițiativă, căutând tratamente neurochirurgicale avansate.

„Acest pacient a venit din Iași la Constanța, așa cum vin mulți alți pacienți – inclusiv din afara țării – pentru tratamente neurochirurgicale avansate pe care le ofer. A venit pentru că a ales să facă acest lucru. Pacient informat. Consimțământ semnat. Decizie asumată”, a explicat Mindea.

Medicul a mai subliniat că evoluția unui tratament medical poate varia în funcție de numeroși factori, iar un rezultat diferit nu ar trebui să fie interpretat drept malpraxis sau înșelăciune. Acesta a evidențiat că, de-a lungul carierei sale, a tratat mii de pacienți, inclusiv din afara granițelor, și a subliniat că experiența sa include ani de practică la Stanford University.

În același punct de vedere, Ștefan Mindea a atras atenția asupra pericolului generalizărilor și a campaniilor publice lipsite de context complet.

„Activitatea mea nu se definește printr-un caz izolat. Este profund incorect ca o situație individuală să fie transformată într-o campanie publică fără context complet. Este, de asemenea, important de observat că nu este prima situație în care apar astfel de acuzații din aceeași zonă, Iași, care ulterior nu se confirmă medical. Acest tipar ridică întrebări legitime”.

În ciuda acuzațiilor care i se aduc, medicul se declară încrezător că adevărul va ieși la iveală: „Medicina nu se judecă în presă precum dorește un pacient, ci prin fapte, știință și în instanță”, a conchis medicul din Constanța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.RO
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Parteneri
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Libertateapentrufemei.ro
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Alte știri

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
Știri România 05 apr.
„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Știri România 05 apr.
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Adevarul.ro
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Fanatik.ro
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta
Viva.ro
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Monden

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Stiri Mondene 05 apr.
Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Stiri Mondene 05 apr.
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
ObservatorNews.ro
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Parteneri
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax.ro
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Parteneri
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Politic

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Politică 03 apr.
Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Politică 03 apr.
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala
Spotmedia.ro
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala