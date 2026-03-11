Șase instalații îngropate ilegal

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, susține, într-o postare pe Facebook, că acest domeniu „a fost tratat ca vestul sălbatic”.

În perioada 10-11 martie au avut loc mai multe verificări pe plajele din Constanța, efectuate de inspectorii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Dobrogea-Litoral, după ce un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit pe 9 martie 2026, pe plaja din Năvodari, în zona fostei terase Lujo. Acesta a fost descoperit după ce un utilaj terasier a avariat accidental rezervorul subteran de gaz, îngropat în nisip fără autorizație.

În ultimele două zile au fost identificate 3 fose septice pe plajele din Năvodari și alte 3 pe plaja Margona, situată între stațiunile Năvodari și Mamaia Nord.

„Inspectorii ABA Dobrogea-Litoral au descoperit, împreună cu specialiștii ISU Dobrogea și cu echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Constanța, noi instalații îngropate ilegale. Din fericire nu au mai fost identificate rezervoare de gaz. Toate instalațiile lăsate ilegal în urmă de operatorii economici sunt fose septice îngropate în nisip. Vorbim deja de 3 fose identificate astăzi care fuseseră îngropate pe plajele din Năvodari și 3 identificate pe plaja Margona”, a precizat Diana Buzoianu, pe Facebook.

Domeniu tratat „ca vestul sălbatic”

O parte din ele au fost scoase de echipele de intervenție, urmând să fie luate măsuri și pentru celelalte situații.

„Așa arată un domeniu care a fost tratat ca vestul sălbatic. Nu vom accepta asta pe viitor. În toate cazurile operatorii economici vor suporta consecințele legale. Legea e lege pentru toți”, a mai spus ministrul Mediului, care subliniază faptul că acțiunile de control și de verificare continuă și zilele următoare pe plaje.

Rezervorul GPL aparține firmei bulgarului Stankov Tankov Dobrev

Amintim că autoritățile din Constanța investighează rezervorul GPL îngropat ilegal pe o plajă din Năvodari. Firma implicată, City Gas, aparține bulgarului Stankov Tankov Dobrev, lider în industria combustibililor.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru montajul neautorizat al unei instalații sub presiune, conform articolului 22 din Legea 64/2008.

Responsabilă pentru această ilegalitate este firma City Gas SRL, controlată de Bulmarket Group SJC, o companie bulgară condusă de afaceristul Stankov Tankov Dobrev, potrivit Replica Online. Acesta are în portofoliu patru terminale pentru gaze și produse petroliere, două dintre ele situate în România, la Galați și Giurgiu, iar celelalte două în Bulgaria.

În plus, Bulmarket Group SJC deține vagoane-cisternă feroviare, camioane-cisternă pentru transportul gazului și o navă transportatoare de propan-butan. Grupul său importă gaz petrolier lichefiat (GPL) din Rusia, Kazahstan și România, distribuindu-l ulterior către clienți din Bulgaria și țările vecine.

