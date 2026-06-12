Control făcut după o reclamație privind o posibilă toxiinfecție alimentară

Șeful CJPC Constanța, Horia Constantinescu, a declarat că verificările au fost făcute la restaurantul Golful Pescarilor din Agigea după o reclamație. Existau suspiciuni că s-ar fi produs o toxiinfecție alimentară. În urma controlului, inspectorii au constatat probleme grave privind siguranța alimentară și condițiile de igienă.

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„În urma controlului efectuat ca urmare a unei reclamații, s-au constatat deficiențe grave privind siguranța alimentară și condițiile de igienă”, a declarat Horia Constantinescu pentru sursa citată.

Produse fără etichete și fără trasabilitate

Inspectorii au găsit produse alimentare fără etichete și fără elemente de identificare și trasabilitate. Asta înseamnă că nu era clar de unde provin unele produse, în ce condiții au fost depozitate și până când puteau fi consumate în siguranță. Comisarii au descoperit și o bucătărie improvizată în aer liber, folosită pentru prepararea și manipularea alimentelor, fără protecție corespunzătoare împotriva contaminării.

Potrivit CJPC Constanța, în unitate erau preparate și comercializate ciorbe și paste fierte în condiții necorespunzătoare de igienă și siguranță alimentară.

Ustensile ruginite, tigăi cu arsuri și frigidere neigienizate

Controlul a scos la iveală și echipamente neconforme. Inspectorii au găsit ustensile cu urme de rugină și uzură, cuțite deteriorate și tigăi cu depuneri de arsuri. Au fost descoperite și agregate frigorifice cu chedere rupte și neigienizate, instalații electrice cu depuneri de grăsime și pânze de păianjen în spațiile de depozitare.

Horia Constantinescu a precizat că au fost constatate și practici comerciale incorecte, prin nerespectarea cerințelor de informare și siguranță a produselor alimentare.

Aproape 94 kg de alimente, retrase de la comercializare

Pe lângă amenda de 10.000 de lei și oprirea temporară a activității, inspectorii au dispus retragerea de la comercializare a aproape 94 de kilograme de produse alimentare. Valoarea alimentelor oprite definitiv de la vânzare este de peste 1.850 de lei, potrivit CTnews și Info Sud-Est, care citează CJPC Constanța.

Restaurantul va putea fi redeschis doar după ce toate deficiențele constatate vor fi remediate.

Restaurantul Golful Pescarilor funcționează pe firma Golful Pescarilor SRL din Agigea și este deținut de ginerele primarului PSD din Agigea, Cristian Cîrjaliu, scrie publicația locală Info Sud-Est.

Aceeași publicație notează că societatea a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de aproape 12 milioane de lei, un profit net de 9.400 de lei, datorii de 3,1 milioane de lei și 65 de angajați, conform datelor consultate de jurnaliști.

Informația nu schimbă concluziile controlului făcut de Protecția Consumatorilor, dar adaugă context local în cazul unui restaurant cunoscut din Agigea, aflat acum închis temporar după reclamația privind posibila toxiinfecție alimentară.

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