Filmul incidentului

Potrivit IPJ Constanța, incidentul a avut loc în jurul orei 03:30, când polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră au încercat să oprească autoturismul pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu.

Șoferul a ignorat semnalul regulamentar și a accelerat puternic, forțând echipajul să pornească în urmărirea sa pe mai multe străzi din zonă.

În goana sa pe strada Cpt. Dobrilă Eugeniu, fugarul a lovit un hidrant, provocând o avarie din care a țâșnit apă. Totuși, acest lucru nu l-a determinat să oprească.

Ajuns la intersecția cu Aleea Daliei, din cauza vitezei neadaptate la configurația drumului, bărbatul a pierdut controlul volanului.

A acroșat două autoturisme parcate, s-a izbit de mai mulți copaci și a ajuns răsturnat în afara carosabilului.

S-a urcat băut la volan

După accident, polițiștii au intervenit rapid, constatând că șoferul se afla singur în mașină și suferise răni ușoare.

La testarea cu aparatul etilotest, a reieșit o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost dus la o unitate medicală atât pentru a primi îngrijiri, cât și pentru prelevarea de probe biologice, necesare pentru stabilirea oficială a alcoolemiei în sânge și pentru a verifica prezența eventualelor substanțe interzise.

Autoritățile i-au întocmit un dosar penal, iar cercetările continuă pentru a clarifica toate circumstanțele în care a avut loc acest eveniment rutier.

