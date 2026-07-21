Situația este complicată de faptul că Firul 1 este deja închis permanent.

Echipele CFR SA intervin pentru remedierea avariei și reluarea circulației în siguranță. Între timp, pasagerii care traversează zona trebuie să se aștepte la întârzieri.

Potrivit CFR, informații suplimentare despre durata reparațiilor și reluarea traficului pot fi obținute de la managerul infrastructurii feroviare, CFR SA, responsabilă de organizarea circulației feroviare.

„Până la restabilirea circulației în condiții normale, trenurile vor înregistra întârzieri generate de acest incident”, au mai transmis reprezentanții companiei.

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