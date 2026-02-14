Reprezentanții Poliției Constanța confirmă decesul pietonului și avertizează asupra importanței folosirii locurilor special amenajate pentru traversare.

Conform IPJ Constanța, primele date indică faptul că accidentul de pe strada Traian a fost cauzat de o traversare neregulamentară. Șoferul de 57 de ani a acroșat pietonul în momentul în care acesta se afla pe carosabil, într-o zonă nepermisă.

Polițiștii au confirmat că șoferul nu consumase alcool, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind negativ. Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Traversarea prin locuri nepermise este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave din România.

Conform Codului Rutier, pietonii sunt obligați să traverseze drumul public doar prin locurile marcate („zebră”) sau prin locuri special amenajate (pasaje pietonale, semafoare). În lipsa acestora, în localități, traversarea se face pe la colțul străzii, după o asigurare temeinică.

Atunci când un pieton traversează prin loc nepermis, șoferul este luat prin surprindere. Distanța de frânare la 50 km/h este de aproximativ 25-30 de metri în condiții de asfalt uscat, ceea ce face ca evitarea unui impact brusc să fie, de multe ori, imposibilă.

România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, potrivit Buletinului Siguranței Rutiere. Această rată este aproape dublă față de media UE, evidențiind o problemă persistentă de siguranță rutieră, relatează Studii Financiare.



