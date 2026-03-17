Șase ofertanți s-au înscris la licitație

Contractul este estimat la 157.251.981,53 lei, fără TVA, potrivit publicației Gazeta de Sud. Proiectul vizează casetarea canalului colector de pe strada Râului pe tronsonul aflat în interiorul oraşului Craiova și realizarea unei verigi importante din inelul rutier de sud, care ar urma să conecteze mai multe artere și drumuri naționale.

Pentru execuția lucrărilor s-au înscris șase ofertanți, atât companii românești, cât și firme din străinătate:

1. Asocierea condusă de LAURENTIU H S.R.L alături de: Wagramer Termo 2000 –CARMIN POPSTAR PROD – CONDOR PADURARU SRL;

2. Asocierea condusă de BOGART alături de: HIDROCONSTRUCȚIA – subcontractant ELCO;

3. Asocierea BUGARU TRANS (lider) – YORUK YAPI INSAAT ANONIM SIRKETI –FRASINUL, subcontractant ELCO;

4. Asocierea SOCOT – INOVECO – STRADE BAUUNTERNEHMUNG. În cadrul proiectului apar și subcontractanți precum Electric Light Expert și Romfer Trans.

5. Asocierea condusă de OMEGA STAR SISTEMS în asociere cu: EQUIVIA CIVIC EUSKADI, MITLIV PH CONSTRUCT. Printre subcontractanți se regăsesc Infratrust Construct și Domarcons.

6. Asociere : DEMOS INTERMED (Lider),TPS INVEST, Automagistral-Pivden, Ral Construct Development SRL.

Proiectul aduce rezolvarea a două mari probleme

Primăria Craiova a lansat achiziția pentru execuția lucrărilor în ianuarie 2026. Proiectul prevede rezolvarea a două mari probleme: circulația dificilă din sudul Craiovei și starea insalubră a unei zone afectate de canalul deschis.

Se dorește, astfel, casetarea tronsonului de canal deschis aflat pe teritoriul Craiovei, modernizarea străzii Râului, realizarea unei străpungeri între DN56 și DN55 și conectarea cu Aleea 2 Bechet.

Noul traseu ar urma să asigure o descărcare a orașului de traficul greu pe relația Filiași – Calea Severinului – str. Pelendava – str. Brestei – str. Râului – noul segment de inel – DN56 – DN55 – Aleea 2 Bechet – str. Bucura – str. Potelu – str. Caracal – conexiune DN6 – bd. Decebal – Calea București.

