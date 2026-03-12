Prin proiectul de modernizare finanțat prin POR 2021 – 2027, Municipiul Craiova scoate la licitație achiziția a 20 de unități de transport electric și a infrastructurii de alimentare aferente (20 de stații de încărcare lentă și 3 rapide).

Obiectivul investiției îl reprezintă optimizarea transportului public de călători și dezvoltarea sistemului de management al traficului la nivel local.

Astfel, 20 de autobuze electrice de 12 metri vor intra în flota orașului, împreună cu infrastructura completă de încărcare (20 de stații lente și 3 rapide). Proiectul, finanțat prin POR 2021-2027, a primit undă verde pentru implementare odată cu semnarea contractului de finanțare nr. 657 din 23 iulie 2025.

Totodată, prin această achiziție, Primăria vrea să facă mersul cu mașina personală o opțiune neatractivă comparativ cu transportul în comun. Prin această investiție de 11,6 milioane de euro, autoritățile speră să reducă numărul de mașini din trafic și nivelul poluării. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor în cadrul acestei licitații de amploare este 30 martie.

Autobuzele de 12 metri vor asigura un flux de minim 70 de călători (27 pe scaune, restul în picioare). Documentația tehnică permite montarea unor scaune adiționale, de tip rabatabil, în zona rezervată persoanelor cu dizabilități, pentru a maximiza eficiența spațiului interior fără a compromite accesibilitatea.

Peste 100 de autobuze noi au intrat pe străzile Craiovei în ultimii zece ani, marcând trecerea treptată de la propulsia clasică la cea electrică. Investiția totală, concretizată în 106 mijloace de transport moderne, a fost susținută prin accesarea strategică a tuturor liniilor de finanțare disponibile: de la fonduri europene la resurse locale și guvernamentale.

