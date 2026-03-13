Reduceri pentru persoanele cu handicap și clădirile vechi

Direcția de Impozite și Taxe a recalculat deja impozitele pentru locuințele și terenurile persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Conform noilor reglementări, reducerea poate ajunge la 50% sau 25%, în funcție de gradul de handicap. De asemenea, măsura se aplică și reprezentanților legali ai persoanelor aflate în îngrijire, cu condiția ca documentele necesare să fie deja depuse la autoritățile fiscale.

Proprietarii clădirilor vechi beneficiază și ei de reduceri. Pentru imobilele cu o vechime între 50 și 100 de ani, valoarea impozabilă scade cu 15%, iar pentru cele mai vechi de un secol, reducerea ajunge la 25%. Astfel, autoritățile admit că impozitarea acestor clădiri nu reflecta până acum costurile reale de întreținere.

Reduceri limitate pentru mijloacele de transport

În cazul autovehiculelor, situația este mai complicată. Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de reduceri doar pentru un singur vehicul, cu condiția ca motorul acestuia să aibă o capacitate cilindrică de sub 2.000 cm³. Cei care dețineau anterior mașini cu motoare mai mari, pentru care beneficiau de scutiri, trebuie să depună o cerere la Direcția de Impozite și Taxe pentru a desemna vehiculul eligibil.

Taxele locale rămân neschimbate în 2026

Primăria a dat asigurări că nu va majora cotele adiționale aplicate impozitelor locale în 2026. Astfel, acestea vor rămâne la valorile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 496/2025. „Nivelul taxelor nu a fost majorat în ultimii cinci ani și a fost menținut la minimul prevăzut de lege”, au declarat oficialii locali.

Totuși, contribuabilii care au plătit deja sume mai mari decât cele rezultate din recalculare nu pierd banii. Sumele achitate în plus pot fi fie compensate cu alte obligații fiscale, fie restituite, dar doar în urma depunerii unei cereri. Astfel, verificarea situației fiscale personale devine esențială, mai ales în contextul acestor schimbări.

Majorări semnificative pentru impozitele pe proprietăți și autovehicule

Modificările aduse Codului Fiscal au avut, însă, și impacte semnificative asupra valorii impozitelor pentru proprietăți și autovehicule. De exemplu, pentru apartamentele din blocurile din Craiova, valoarea impozabilă pe metru pătrat a crescut cu aproape 80%, de la 1.492 lei la 2.677 lei. Casele construite din materiale mai puțin rezistente, precum lemnul sau cărămida nearsă, au resimțit, la rândul lor, creșteri considerabile – de la 447 lei la 803 lei pe metru pătrat.

În cazul terenurilor intravilane cu construcții, salturile de impozitare sunt evidente: zona A a înregistrat o creștere de la 18.736 lei la 19.875 lei pe hectar, zona B de la 14.164 lei la 14.957 lei, iar zona D de la 4.604 lei la 4.862 lei pe hectar. Terenurile agricole nu au fost nici ele ocolite: impozitul pentru terenurile arabile a crescut de la 42 la 75 lei pe hectar, iar pentru livezi de la 79 la 143 lei.

Impozitul auto: majorări pentru motoare mici, reduceri pentru cele mari

În ceea ce privește impozitul auto, situația este paradoxală. Pentru motoarele mici, sub 1.600 cm³, valoarea aproape s-a dublat, ajungând la 16–19,5 lei pe fiecare 200 cm³, în funcție de norma de poluare. În schimb, posesorii de vehicule cu motoare mari au beneficiat de reduceri: pentru motoarele între 2.600 și 3.000 cm³, impozitul a scăzut la aproximativ 182 lei/200 cm³, iar pentru cele de peste 3.000 cm³, la 319 lei/200 cm³.

