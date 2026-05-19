Monumentul istoric din Craiova, folosit ca depozit, a fost prima școală din Oltenia

O societate a Primăriei Craiova ar folosi un monument istoric pentru depozitarea decorațiunilor de la târgurile de Paște și de Crăciun. Zeci de căsuțe colorate și fructe uriaș ar fi fost duse în curtea și în clădirea principală a Școlii Obedeanu.

Clădirea cu pricina a adăpostit în trecut prima școală din Oltenia, potrivit sursei citate mai sus. Aceasta a fost atestată în 1775 și a fost epicentrul unui așezământ religios, cultural și social.

Clădirea principală a școlii este folosită ca depozit pentru decorațiunile de la târguri

În clădirea principală a Școlii Obedeanu au fost fotografiate portocale, lămâi și piersici uriașe. Fructele din polistiren au fost folosite la târgul organizat de Paște la Craiova și ar fi fost depozitate în clădirea monument istoric de una dintre societățile Primăriei Craiova, mai relatează sursa citată mai sus.

Tot la Școala Obedeanu, în alte două clădiri adiacente, societatea și-a mutat și atelierele în care sunt realizate butaforiile și decorațiunile pentru cele două târguri organizate anual în oraș. Aici ar fi confecționate decorațiunile din lemn și polistiren pentru evenimente.

Școala Obedeanu din Craiova a fost clasificată drept monument istoric

Totuși, pe de altă parte, două clădiri ale primei școli din Craiova au fost clasificate ca monumente istorice.

Cele două imobile sunt în stare avansată de degradare și ar urma să fie renovate din bani europeni. Școala Obedeanu ar urma să fie transformată în muzeu și se va numi Muzeul Școlii Românești, mai precizează sursa citată mai sus.

În 2026, Târgul de Paște din Craiova a ținut mai bine de o săptămână, iar Parcul Romanescu a fost împodobit cu decoruri uriașe și căsuțe colorate din lemn. Zeci de elemente de decor au atras miile de turiști la Craiova, iar evenimentul a fost însoțit și de un spectacul cu holograme pe lac.

Clădirea în care sunt depozitate decorațiunile de la târguri ar urma să fie restaurată cu peste un milion de euro

Așa cum spuneam, clădirea Școlii Obedeanu ar urma să fie restaurată și transformată în muzeu cu bani europeni. Potrivit portalului de știri locale, în varianta recomandată, valoarea totală a investiției ar urma să fie de aproape 15.000.000 de lei.

Mai exact, de 14.839.031,23 lei din care C+M cu TVA inclus este de 7.482.376,45 lei. Durata estimată de execuție este de 24 de luni.

Anul trecut, imediat ce a început vara, stațiile de autobuz din Craiova au fost decorate cu recuzita de la Târgul de Paște. Cele mai multe dintre stații au fost împodobite cu fructe din polistiren gigantice, spre nemulțumirea localnicilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE