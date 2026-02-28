Operarea ramelor Alstom Coradia face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport oferite în Mersul Trenurilor 2025-2026, având ca obiectiv creșterea calității transportului feroviar de călători pe rutele principale din România și sporirea atractivității acestui tip de transport, a transmis CFR Călători.

Noua ramă electrică deservește două trenuri InterRegio:

IR 16099, cu plecare din București Nord la ora 10.35 și sosire la Arad la ora 23.20,

IR 16098, care pleacă din Arad la ora 4.31 și ajunge la București Nord la ora 17.11.

Până la această dată, CFR Călători a recepționat 10 rame Alstom Coradia din lotul de 12 contractat prin CSP-L1.

Acestea sunt deja folosite pentru operarea a 14 trenuri pe ruta București Nord – Constanța, 6 trenuri pe ruta București Nord – Craiova, două trenuri pe ruta București Nord – Deva și alte două trenuri pe ruta București Nord – Arad.

