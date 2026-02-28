Operarea ramelor Alstom Coradia face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport oferite în Mersul Trenurilor 2025-2026, având ca obiectiv creșterea calității transportului feroviar de călători pe rutele principale din România și sporirea atractivității acestui tip de transport, a transmis CFR Călători.
Noua ramă electrică deservește două trenuri InterRegio:
- IR 16099, cu plecare din București Nord la ora 10.35 și sosire la Arad la ora 23.20,
- IR 16098, care pleacă din Arad la ora 4.31 și ajunge la București Nord la ora 17.11.
Până la această dată, CFR Călători a recepționat 10 rame Alstom Coradia din lotul de 12 contractat prin CSP-L1.
Acestea sunt deja folosite pentru operarea a 14 trenuri pe ruta București Nord – Constanța, 6 trenuri pe ruta București Nord – Craiova, două trenuri pe ruta București Nord – Deva și alte două trenuri pe ruta București Nord – Arad.
