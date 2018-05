A murit Alan Bean, al patrulea astronaut care a călcat pe lună

Fost pilot de încercare al Marinei americane, Alan Bean avea 86 de ani și a decedat în locuința sa din Houston, în Texas. Născut la 15 martie 1932, la Wheeler, tot în Texas, astronautul a ieșit la pensie în 1981 și s-a apucat de pictură.

Alan Bean s-a aventurat de două ori în spaţiu, în 1969 pentru misiunea Apollo 12, ocazie cu care a păşit pe Lună, şi patru ani mai târziu în calitate de comandant al celui de-al doilea echipaj cu care a ajuns pe Skylab, prima staţie spaţială americană şi care a fost operaţională între 1973 şi 1979.

Atunci el a stabilit un nou record pentru vremea aceea de zbor şi de şedere în afara atmosferei, cu peste 59 de zile şi 39.268.000 de kilometri.

”Orice artist are ca inspirație Pământul, eu am Pământul în imaginaţia mea şi sunt primul care a avut şi Luna”, declarase el în 1994, ziarului New York Times, referitor la creaţiile sale artistice dedicare cuceririi spaţiului.

Astronautul Neil Armstrong, colegul lui Bean, primul om care a pășit pe lună, s-a stins din viață la 82 de ani în 2012. De asemenea, anul trecut a murit și ultimul om care a călcat pe lună, astronautul Gene Cernan.

