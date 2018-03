Pentru a doua oară în ultimul deceniu, un fost spion rus este ucis prin otrăvire pe teritoriul Marii Britanii. Declarația fermă a premierului Theresa May, care a acuzat Moscova de asasinare a lui Sergei V. Skripal, amplifică un conflict diplomatic deja existent între Marea Britanie și Rusia. Cel mai probabil, tensiunile se vor agrava și, odată cu asta, vor apărea măsuri luate de ambele părți. Vladimir Putin se află în campanie pentru alegerile prezidențiale, iar contraspionajul britanic vrea să arate că ofițerii altor state nu-și pot face de cap în Regatul Unit.

At Russia’s National Grain Centre, I ask Vladimir Putin: “Is Russia behind the poisoning of Sergei Skripal?” pic.twitter.com/5ve7U82Hwa

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 13, 2018