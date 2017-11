Atacul de la New York a fost plănuit de săptămâni

Un oficial din departamentul de poliție din New York spune că atacul de la New York a fost plănuit de câteva săptămâni și că acesta a fost comis în numele ISIS, scrie AP News.

Comisarul adjunct al NYPD, John Miller spune că bărbatul care a comis atacul nu a fost niciodată în atenția FBI sau a poliției, dar că a avut legături cu persoane care au fost în atenția autorităților.

Miller a declarat că omul a planificat atacul timp de câteva săptămâni și a făcut-o „în numele ISIS”. El spune că în mașină au mai existat pe lângă armele pe care le-a avut atacatorul asupra sa în momentul în care a coborât din dubiță, mai multe cuțite.

Miller a spus că șoferul avea asupra sa mai multe bilete pe care scria în general că ”Statul Islamic va dăinui pentru totdeauna”.

De asemena, anchetatorii au mai spus că există informații că bărbatul ar fi avut legături cu mai multe persoane care se aflau deja în atenția autorităților.

În cursul zilei de miercuri, presa americană a aflat tot mai multe informații despre Sayfullo Saipov. Astfel, The Associated press citează un șofer de camion din Ohio care spune că omul acuzat de uciderea a opt persoane cu un camion în New York City era certăreț și avea vederi radicale.

Mirrakhmat Muminov spune că Sayfullo Saipov a locuit în Stow, Ohio, pentru câțiva ani. El spune că îl cunoștea pe Saipov pentru că erau ambii șoferi de camion Uzbek. Muminov declară că Saipov și-a pierdut asigurarea pentru camionul său din cauza unor amenzi luate în trafic și petru că nu a putut să-și găsească de lucru s-a mutat în New Jersey.

Muminov spune că Saipov nu a fost „fericit cu viața pe care o avea” și s-ar fi certat de multe ori cu prietenii și familia sa.

Bărbatul spune că Saipov nu a vorbit niciodată despre ISIS, dar a putut spune că a avut o viziune mai radicală.