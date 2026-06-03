SUA susține că rachetele spre Bahrain și Kuweit au fost interceptate

Comandamentul Central al SUA a confirmat că două rachete iraniene lansate către Kuweit nu au atins ținta sau s-au dezintegrat în zbor.

În plus, mai multe rachete balistice îndreptate către ținte regionale au eșuat, iar trei rachete care vizau Bahrainul au fost interceptate.

De asemenea, armata americană a doborât drone iraniene care vizau nave civile și forțe americane din Kuweit.

„Toate atacurile au eșuat, iar forțele noastre sunt pregătite să respingă orice agresiune nejustificată”, a declarat Comandamentul Central al SUA.

Iranul acuză SUA de atacuri

Potrivit mass-media iraniană, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a atacat cartierul general al Flotei a V-a a SUA din Bahrain, o bază aeriană și elicoptere dintr-o țară nespecificată.

Aceste acțiuni au fost prezentate ca răspuns la un presupus atac american asupra unui turn de comunicații din sudul insulei Qeshm.

IRGC a avertizat că „perturbarea securității Strâmtorii Ormuz va avea un preț greu de plătit pentru armata americană”, conform declarațiilor citate de presa iraniană.

Escaladarea tensiunilor din Iran a adus noi creșteri ale prețului petrolului

Escaladarea tensiunilor a determinat o creștere a prețurilor petrolului cu peste 1% miercuri, pe fondul unei situații diplomatice blocate.

Deși ambele părți au anunțat săptămâna trecută un acord provizoriu pentru oprirea războiului, documentul nu a fost încă semnat.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe rețelele de socializare că negocierile continuă: „Discuțiile dintre noi au continuat neîntrerupt, inclusiv acum patru zile, trei zile, două zile, o zi și astăzi”.

Discuții în SUA despre programul nuclear iranian

Încă din martie, Trump a subliniat că obiectivul principal este împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare. Iranul, pe de altă parte, susține că programul său atomic are scopuri exclusiv pașnice și refuză acuzațiile privind dezvoltarea unei bombe nucleare.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA vor ridica sancțiunile doar dacă Iranul renunță complet la activitățile sale nucleare.

„Războiul s-a terminat”, a afirmat Rubio în cadrul unei dezbateri aprinse în Congres, contrazis însă de senatorul democrat Cory Booker.

Israelul continuă atacurile în Liban

Conflictul a declanșat o nouă rundă de violențe între Israel și Hezbollah, grupare militantă din Liban.

Marți, Israelul a intensificat atacurile asupra orașelor din sudul Libanului, în ciuda unui armistițiu mediat de SUA, anunțat cu o zi înainte.

Surse din securitatea libaneză au confirmat aceste atacuri. Faten Al Chehime, un rezident din Beirut, a descris situația disperată: „De fiecare dată când ne întoarcem la casele noastre, primim un avertisment că vom fi strămutați din nou”.

Criza din Golf continuă să aibă efecte economice și umanitare. Creșterea costurilor de transport și întreruperile lanțului de aprovizionare afectează ajutorul vital pentru regiuni precum Gaza, Liban, Somalia și alte zone, a declarat UNICEF. Reuters subliniază că blocada Strâmtorii Ormuz, un punct cheie pentru traficul mondial de petrol, exacerbează problemele economice globale.