Un cutremur puternic de 7,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminică seara, în Irak, la granița cu Iranul. Potrivit seismologilor seismul s-a produs în apropiere de orașul Halabjah situat la frontiera dintre cele două țări.

Televziunea iraniană a anunţat că şase persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte câteva au fost rănite în oraşul Qasr-e Shirin.

Magnitudinea inițială anunțată a fost de 7,4 grade, dar a fost redusă ulterior la 7,2.

Epicentrul cutremurului a fost la 32 de kilometri de orașul Halabjah din sud-estul regiunii Sulaymaniyah, situată în nordul Irakului și administrată de Kurdistan.

Potrivit Al Jazeera, cutremurul s-a produs la ora locală 21.18 și a avut o adâncime de 33,1 km.

#Kurdistan Region of #Iraq #earthquake : Footage shows the devastation of quake on the people’s home in #Darbandikha, twon near #Sulaymaniyah pic.twitter.com/BeHilQshOH

— Diyar Kurda (@diyarkurda) November 12, 2017