Challi, din Baton Rouge, Louisiana, are o formă rară de progeria, iar medicii i-au spus că ar fi un ”miracol” dacă ar ajunge să supraviețuiască adolescenței. Dar ea a depășit toate așteptările iar acum, la 30 de ani, se bucură de viață alături de soțul ei, Tony, care este orb.

Forma ei de progeria este diferită de cea clasică și prin urmare nu îmbătrânește la fel de repede, dar tot este confundată cu o persoană mai bătrână cu câțiva zeci de ani.

Progeria este o tulburare rară de îmbătrânire, iar copiii care suferă de ea o descoperă de obicei la 10-15 ani. Tulburarea genetică rară se caracterizează prin îmbătrânirea prematură, întârzierea creșterii în înălțime, statura mică, fața mică, ochi bulbucați și căderea părului.

“Eu am o formă mai moderată, dar mi s-a spus de la o vârstă foarte fragedă că ar fi un miracol dacă aș trăi până la vârsta de 20 de ani, așa că evident că mă descurc bine, în comparație cu ceea ce am crezut că o să mi se întâmple. Eu am trăsăturile unei persoane care are progeria – am ochi foarte proeminenți, nas foarte subțire, păr foarte subțire și cine se uită la mine nu ar spune că am 30 de ani”, explică americanca.

Ea spune că acceptarea diagnosticului care a venit când avea în jur de 15 ani, nu a fost una ușoară, dar a venit cu anumite beneficii. ”E greu când ai vârsta de 15 ani și oamenii cred că ești 30 de ani, a fost dur. Dar aveam și beneficii, de exemplu puteam să beau alcool de la o vârstă fragedă, era distractiv”, povestește Challi,

Cu toate acestea, ea mărturisește că a fost victima bullingului în școală, cel mai rău fiind în clasele gimnaziale, pentru că în liceu lucrurile s-au mai îmbunătățit și a avut parte de mai mulți prieteni. “De fapt, mulți dintre acei copii care m-au tachinat când eram copil, mai târziu în viața s-au întors și și-au cerut scuze, ca adulți”.

După ce Challi a părăsit școala, a găsit în sfârșit pe cineva cu care putea să se conecteze și să aibă o relație romantică, Tony, cel care acum îi este soț. Cei doi s-au cunoscut pe un site de întâlniri online. “Tony și cu mine ne-am întâlnit pe un site de dating. Mi-a plăcut să vorbesc cu el, mi-a plăcut și îmi place faptul că atunci când vorbești cu cineva de genul asta, ei nu te pot judeca pe baza a cum arăți ci pentru cum ești în sufletul său”.

Tony, care este orb, spune că s-a simțit imediat legat de Challi și de atunci sunt nedespărțiți. “Ne sprijinim reciproc Încercăm, de multe ori, să ne distrăm și să ne luăm gândul de la felul în care ne văd ceilalți. Ne așezăm și vorbim și ne amintim unul altuia că nu este așa de rău”, povestește Tony.

