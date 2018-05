Iulia Skripal, otrăvită împreună cu tatăl său în luna martie în Anglia, a declarat într-o înregistrare video, difuzată miercuri, că şi-ar dori să revină în Rusia, dar vrea mai întâi să se recupereze în Marea Britanie.

”Am ieşit din spital la 9 aprilie, dar tratamentul meu continuă. Pe viitor însă vreau să mă întorc acasă în ţara mea”, afirmă tânăra de 33 de ani în această înregistrarea video.

Iulia vorbește în limba rusă pe întreg parcursul declarației. Îmbrăcată într-o rochie albastră, cu o cicatrice mare la baza gâtului, ea încearcă să zâmbească și își exprimă recunoștința față de diplomații ruși, dar și față de medicii britanici și cei care au ajutat-o pe ea și pe tatăl său atunci când au rămas inconștienți în Salisbur.

Tânăra spune totuși că ”nu este pregătită” să accepte în acest stadiu ajutorul Ambasadei Rusiei la Londra. ”Nu vreau să intru în detalii, dar aș vrea doar să spun că tratamentul a fost greu și profund deprimant”, mărturisește ea în această primă apariție media de la otrăvirea sa din 4 martie.

Iulia Skripal și tatăl ei, Serghei, se află sub protecția autorităților britanice, iar în această declarație a spus că s-a aflat în comă timp de 20 de zile. ”Când mi-am revenit, am aflat că amândoi (eu şi tata) am fost otrăviţi cu un agent neurotoxic”, a spus ea. ”Încerc să fac să treacă timpul şi vreau să-l ajut pe tatăl meu până se va recupera complet”, a mai spus ea. Serghei Skripal a fost externat din spital pe 18 mai.

”Viaţa mea a fost dată peste cap, iar acum încerc să mă obişnuiesc cu schimbările incredibile din viaţa mea, atât pe plan fizic, cât şi emoţional. Recuperarea mea şi cea a tatălui meu rămân priorităţile mele”, adaugă ea, declarându-se ”şocată” de utilizarea unui agent neurotoxic împotriva sa şi a tatălui ei. ”Am fost foarte norocoşi să supravieţuim acestei încercări de asasinat”, a apreciat fiica agentului dublu rus.

Otrăvirea lui Serghei Skripal şi a fiicei sale a provocat o gravă criză diplomatică între Londra – susţinută de aliaţii săi occidentali – şi Moscova, acuzată că ar fi responsabilă de acest atac, cu toate că aceasta neagă energic orice implicare.

După difuzarea mărturiei Iuliei Skripal, Ambasada Rusiei la Londra s-a declarat încântată să vadă că tânăra este ”în stare de sănătate bună” şi a insistat ca diplomaţii ruşi să o poată contacta. ”Marea Britanie are obligaţia de a ne oferi ocazia de a vorbi direct cu Iulia pentru a ne asigura că nu este ţinută (aici) împotriva voinţei ei şi nu face declaraţii sub presiune. În acest moment avem motive să gândim contrariul”, se mai spune în declarația rusă.