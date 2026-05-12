Și în restul orașului, mai mulți copaci au fost doborâți, blocând străzi, iar acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt, avariind patru autoturisme. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Meteorologii au emis un cod galben de vreme severă, valabil până la ora 22.00, pentru aproape întreaga țară. Sunt așteptate ploi torențiale, grindină și vânt puternic. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate.

A fost potop și la Odobești în județul Vrancea, Pechea în județul Galați și în Tecuci.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE