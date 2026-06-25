Directorul general al Zonei Libere Galați, Cătălin Cojocaru, declară că lucrările avansează rapid: „Fabrica de ulei construită de compania Olvia SRL prinde contur de la o zi la alta, iar progresul lucrărilor confirmă faptul că Zona Liberă Galați devine tot mai atractivă pentru investitorii care aleg să dezvolte afaceri cu impact economic semnificativ pentru regiunea noastră”.

Fabrica va avea o capacitate de procesare de 8.000 de tone și este considerată un proiect de referință pentru dezvoltarea economică a zonei, conform informațiilor publicate de Monitorul de Galați.

Lucrările de construcție sunt realizate de compania Quantum Construct, iar deschiderea celei de-a doua etape a investiției este planificată pentru anul viitor. Proiectul este doar una dintre numeroasele inițiative ce impulsionează economia locală, potrivit primarului municipiului Galați, Ionuț Pucheanu.

Pe lângă dezvoltarea Zonei Libere, primarul a enumerat și alte proiecte majore, inclusiv investițiile în infrastructura portuară: „Dezvoltarea Zonei Libere, a Parcului Industrial și a Portului Galați înseamnă creștere economică pentru orașul nostru”, a concluzionat Ionuț Pucheanu.

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