Fenomen aproape generalizat

În cimitire precum „Eternitatea”, „Sfântul Lazăr” și „Ștefan cel Mare”, fenomenul pare a fi unul generalizat.

Sesizările publicate de cetățeni pe grupurile locale descriu o realitate dezolantă, în care nimic nu este în siguranță pe locurile de veci.

Principalele probleme reclamate de gălățeni includ:

Profanarea și distrugerea mormintelor: Plăci funerare sparte pentru a fi extrase mânerele din inox sau alte elemente metalice care pot fi valorificate.

Furtul materialelor de construcție: Sustragerea unor elemente masive, precum bordurile din plăci betonate care delimitează mormintele.

Furtul florilor și al coroanelor: Aranjamentele florale dispar la scurt timp după ce sunt așezate la căpătâiul defuncților.

Infrastructură și igienă precare: Alei pline de deșeuri lăsate în urmă de alți concesionari, spații denivelate și greu accesibile (ex.: aleea H din cimitirul „Sf. Lazăr”).

Vocile păgubiților

Nemulțumirile din mediul online reflectă neputința și frustrarea concesionarilor, care cer soluții din partea autorităților.

„Inițial am crezut că cineva cu un utilaj a făcut asta, deoarece alături a avut loc o înhumare recentă. Când am primit pozele, mi-am dat seama că pentru inox au distrus placa”, a relatat un cetățean despre situația de la cimitirul „Eternitatea”.

O altă persoană a descris o situație similară la cimitirul „Sfântul Lazăr”:

„Pe lângă faptul că lasă de dorit curățenia, furtul a ajuns la cote maxime. Dacă se fură o coroană sau florile, am mai înghițit cu suferință, dar să furi bordura mormântului, care este din plăci betonate, nu știu cum să mai cataloghez situația. Se fură ca în codru”.

Pentru a descuraja furturile, unii cetățeni recurg la soluții de compromis, renunțând la florile ornamentale clasice în favoarea unor plante mai greu de sustras, precum trandafirii sălbatici.

Reacția administrației

Contactat de Viața liberă pentru un punct de vedere, administratorul cimitirului „Eternitatea” oferă o altă perspectivă. Acesta respinge o parte din acuzații, punând distrugerile pe seama uzurii și a trecerii timpului, nu a vandalismului.

„Multe sunt acuzații gratuite. Am verificat personal cazul unei doamne care reclama un capac spart. Acea placă nu a fost spartă pentru a se fura ceva, ci este degradată de timp, fiind veche de 30-40 de ani. Calci pe ea şi se rupe. Inelele sunt tot acolo, ruginite, deci nu le-a furat nimeni”, a declarat oficialul.

În ceea ce privește furtul florilor, administrația recunoaște fenomenul, dar subliniază că fluxul masiv de vizitatori face ca supravegherea fiecărui mormânt să fie practic imposibilă.

Totuși, administratorul a precizat că se iau măsuri atunci când sunt surprinși suspecți. Totodată, acesta a ținut să clarifice că angajații cimitirului nu sunt implicați în aceste furturi, vinovații fiind adesea alți vizitatori.

