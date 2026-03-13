Investiții masive pentru securitate și tehnologie

Grupul Damen își consolidează poziția strategică pe piața globală, transformând șantierul naval de la Galați într-un centru industrial de referință pentru construcția de nave militare. Gheorghe Savu, directorul Damen Naval România, a anunțat, în cadrul conferinței Defense România Security Dialogue 2026, organizată de Defence Romania, o schimbare semnificativă de direcție: șantierul gălățean va prioritiza producția navală militară în următorii 15 ani.

Damen a lansat un program ambițios de investiții, evaluat la 135 de milioane de euro, care va fi finalizat până în 2040. Potrivit lui Gheorghe Savu, modernizarea șantierului include construirea unor hale de producție interioară, un aspect esențial pentru navele militare moderne.

„Avem un program de investiții până în 2040, care se ridică la peste 135 de milioane de euro. Unele sunt în fază foarte avansată acum. Principalele investiții pe care le facem sunt în construirea de noi hale de producție, pentru că, mai nou, navele militare nu se mai construiesc în câmp deschis. Ele trebuie protejate”, a explicat Savu.

Noile facilități sunt proiectate pentru asamblarea controlată a navelor, garantând calitatea și protejarea datelor sensitive. Printre obiectivele majore se numără o hală aproape finalizată, capabilă să găzduiască simultan construcția a două fregate de 150 de metri lungime, fiecare cu un deplasament de 7.300 de tone.

Cluster naval „Made in Galați”

Strategia Damen pentru Galați se bazează pe un model de cluster naval integrat, combinând designul, producția și mentenanța pe durata de viață a navelor într-un singur loc. Marine Engineering Galați, o echipă formată din peste 200 de ingineri români, coordonează proiectarea pentru întregul portofoliu militar global al Damen.

„România, în acest moment, deține la Galați un cluster naval militar, adică un set de capabilități care permite proiectarea, producția și asigurarea ciclului de viață al navei. În momentul acesta, România poate spune că este una dintre foarte puținele țări europene care au pe teritoriul național capacitatea de a proiecta, de a produce și de a asigura suportul logistic pe toată durata de viață a navelor”, a subliniat Savu.

Proiectele actuale includ pachete de design pentru programe navale ale Germaniei, precum și viitoarele fregate ale Olandei și Belgiei. Menținerea designului și producției în aceeași locație facilitează suportul logistic și contribuie la securitatea regională în zona Mării Negre.

De la preluarea șantierului în 1999, Damen a livrat peste 400 de nave, dintre care 31 de unități militare pentru 13 state membre NATO și UE. Un exemplu recent de succes este livrarea la timp a Navei de Suport Logistic (Combat Support Ship) către Marina Regală Olandeză, un proiect complex, care a necesitat soluții inginerești avansate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE