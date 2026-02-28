Măsuri temporare din cauza volumului redus de comenzi

Compania susține că decizia a fost luată din cauza „evoluţiei actuale a portofoliului de comenzi şi a dinamicii proiectelor aflate în derulare”, care în prezent nu asigură activitate constantă pentru toate capacităţile de producţie.

Reprezentanţii Damen au precizat pentru Monitorul de Galaţi că măsura este una temporară şi poate fi ajustată în funcţie de schimbările viitoare.

Practic, între 10 februarie și 31 decembrie 2026, o parte din angajații șantierului damen Galați vor fi în șomaj tehnic și vor primi 75% din salariul de bază.

Beneficii pentru angajaţii afectaţi

În perioada de şomaj tehnic, angajaţii vizaţi vor beneficia de:

o indemnizaţie de minimum 75% din salariul de bază;

menţinerea beneficiilor extrasalariale;

prime ocazionale;

asigurare medicală;

card de transport.

Reprezentanţii şantierului asigură că proiectele aflate în desfăşurare la Galaţi se derulează conform planificării şi nu sunt influenţate de aceste măsuri.

Decizia Şantierului Naval Damen vine într-un moment sensibil pentru economia Galaţiului.

Oraşul este deja afectat de problemele financiare şi procedurile de concordat de la combinatul Liberty Galaţi, care au dus la şomaj tehnic şi salarii restante pentru angajaţi timp de trei luni.

Reducerea activităţii la un angajator de talia Damen are efecte în lanţ asupra furnizorilor, subcontractorilor şi economiei locale.

În ultimele luni, presa internaţională a raportat întârzieri în proiectarea corvetelor comandate de Olanda, iar la nivel naţional se discută despre posibilitatea redirecţionării unor comenzi militare către Şantierul Naval Mangalia.

Cu toate acestea, Damen Galaţi îşi menţine interesul pentru programele navale finanţate prin SAFE, acestea având o importanţă strategică pentru capacitatea industrială naţională în domeniul apărării.

„Suntem pe deplin conştienţi de impactul pe care astfel de măsuri îl pot avea asupra angajaţilor noştri şi a familiilor acestora şi tratăm această perioadă cu responsabilitate, transparenţă şi respect faţă de echipă. Sprijinirea angajaţilor şi menţinerea unui dialog deschis rămân priorităţi esenţiale pe parcursul acestui proces”, au declarat reprezentanţii Damen Galaţi.

În prezent, Şantierul Naval Damen Galaţi are aproximativ 1.400 de angajaţi şi continuă să fie singurul şantier din România capabil să producă nave militare pentru state NATO, asigurând sprijin logistic pe toată durata de viaţă a acestora. Compania subliniază că îşi menţine angajamentul faţă de echipa locală şi colaborarea cu autorităţile pentru atragerea de noi proiecte.