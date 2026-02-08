Contractul, finanțat prin programul european SAFE și estimat la 700 de milioane de euro, este considerat de ministrul apărării, Radu Miruță, drept o soluție de salvare pentru șantierul din Mangalia.

„Este metoda de salvare a șantierului de la Mangalia – 2 Mai”, a declarat Radu Miruță, subliniind că șantierul poate supraviețui doar dacă primește comenzi ferme și începe imediat producția de nave.

Conflict cu Damen Galați pentru șantierul Mangalia

„Șantierul Naval de la Mangalia – 2 Mai poate fi salvat doar dacă în perioada imediat următoare va produce astfel de nave”, a adăugat ministrul.

Un aspect complicat al deciziei MApN este legat de disputa comercială dintre statul român și grupul olandez Damen, care are legături cu șantierul naval Mangalia.

Radu Miruță a explicat că șantierul Mangalia are o valoare de lichidare de 85 de milioane de euro, dar și o datorie de 162 de milioane de euro, aflată în dispută.

„Mi-am dat seama că, doar jucând cu acești doi parametri, șantierul ăla va muri”, a afirmat ministrul, subliniind că atribuirea contractului pentru navele de patrulare este parte a unui plan mai amplu de salvare.

„Este cel mai mare șantier naval din țările membre ale Uniunii Europene. Este un șantier la Marea Neagră, pe flancul estic al NATO”, a subliniat Miruță, explicând importanța strategică a șantierului din Mangalia.

Damen Galați, afectat de decizie

Decizia de a atribui contractul șantierului Mangalia ridică întrebări despre viitorul Damen Galați, singurul șantier din România care a construit constant nave militare în ultimii 25 de ani.

Șantierul are peste 2.000 de angajați și alți 1.000 de subcontractori. A construit peste 30 de nave militare pentru 13 state, inclusiv țări NATO și UE.

De exemplu, în 2024, Damen Galați a livrat nouă nave militare pentru Pakistan și Olanda, iar în prezent lucrează la comenzi pentru Belgia, Olanda, Portugalia și Germania.

În ciuda acestor realizări, România nu a comandat nicio navă militară de la Damen Galați, deși necesitatea pentru Forțele Navale este considerată urgentă.

În schimb, în 2025, statul a achiziționat o navă deja construită din Turcia, pentru aproximativ 300 de milioane de euro.

Termene strânse pentru programul SAFE

Întrebat dacă vor exista negocieri și cu Damen Galați, ministrul Miruță a declarat că nu are preferințe pentru un operator anume, dar urmărește respectarea termenelor impuse de programul SAFE.

„Eu nu am preferințe. Pe mine mă interesează să producem în termenul în care SAFE poate utiliza banii, adică până în 2030, aceste nave”, a spus el.

Totodată, Miruță își dorește ca șantierul Mangalia să rămână sub controlul statului român și să fie modernizat pentru a putea susține comenzi pentru Armata Română.

„Noi vrem să rămână la statul român, vrem ca acolo să se modernizeze, vrem ca acolo să se producă comenzi pentru Armata Română. Este trist ca în aceeași țară să vorbim despre niște comenzi pe sume mari de bani, care să nu poată fi executate de latura cealaltă a aceleiași țări, și anume industria națională de apărare”, a mai declarat ministrul apărării.

