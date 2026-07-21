Femeia a fost scoasă în viață din fântână

Incidentul a avut loc în comuna Barcea, din județul Galați. Potrivit Monitorului de Galați, în fântână erau aproximativ 50 de centimetri de apă. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical de prim ajutor. Femeia de 71 de ani a fost scoasă din fântână cu mai multe vânătăi, însă era stabilă.

După ce a primit îngrijiri la fața locului, aceasta a fost urcată într-o ambulanță și transportată către un spital din Galați.

Ambulanța a făcut accident în drum spre spital

În timp ce se îndrepta spre Galați, ambulanța a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau o femeie de 41 de ani și doi copii, în vârstă de 8 și 12 ani. La volanul ambulanței se afla un bărbat de 48 de ani.

În urma impactului, cei doi copii aflați în autoturism au fost răniți. Minorii, de 8 și 12 ani, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la Spitalul de Copii din Galați. Mama lor, care se afla în mașină în momentul accidentului, i-a însoțit la unitatea medicală. S

Femeia de 71 de ani, salvată anterior din fântână, nu a suferit alte răni în urma coliziunii. Aceasta a fost preluată de o altă ambulanță și transportată în continuare la spital. Autospeciala implicată în accident a rămas la fața locului pentru efectuarea cercetărilor.

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