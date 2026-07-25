Un român a dispărut cu un Audi RS6 și o autorulotă închiriate

Un bărbat identificat de autoritățile din Austria ca fiind cetățean român este căutat în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă, după ce ar fi închiriat două vehicule de mare valoare pe care nu le-ar mai fi returnat proprietarilor. Cazul este investigat de poliție, iar în spațiul public au fost distribuite avertismente prin care populația este rugată să ofere informații despre suspect și despre cele două autovehicule.

Potrivit datelor făcute publice, bărbatul ar fi închiriat în urmă cu două zile un Audi RS6 de culoare gri din localitatea Brunn am Gebirge, în landul Austria Inferioară. În loc să returneze mașina la termenul stabilit, acesta ar fi dispărut împreună cu vehiculul. Anchetatorii susțin că aceeași metodă ar fi fost folosită și cu o săptămână înainte, la Viena, unde suspectul ar fi închiriat un camper VW California Beach, care, de asemenea, nu a mai fost restituit.

De la dispariția celor două vehicule nu mai există informații despre locul în care acestea s-ar afla.

Prejudiciul depășește 180.000 de euro

Potrivit estimărilor, camperul VW California Beach valorează aproximativ 80.000 de euro, în timp ce un Audi RS6 poate depăși 100.000 de euro, în funcție de dotări.

Valoarea totală a prejudiciului este astfel estimată la peste 180.000 de euro.

Imagine generată cu AI

Potrivit autorităților, suspectul este descris ca având aproximativ 1,80 metri înălțime, constituție robustă și tatuaje. Acesta s-ar fi legitimat cu un pașaport românesc și ar fi prezentat un permis de conducere emis în Spania. Anchetatorii verifică în prezent dacă documentele prezentate sunt autentice sau falsificate.

Poliția desfășoară cercetări pentru suspiciunea de fraudă gravă. Până la o decizie definitivă a instanței, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Autoritățile solicită sprijinul populației

Proprietarii celor două vehicule le solicită persoanelor care dețin informații despre suspect sau despre locul în care s-ar afla Audi-ul RS6 gri și camperul VW California Beach să contacteze cea mai apropiată secție de poliție. Ancheta este în plină desfășurare.

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