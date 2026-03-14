„Veniți noaptea ca hoții și ne luați banii”

Reacția primarului Ionuț Pucheanu a venit după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o modificare privind modul în care se colectează impozitul pe venit pentru anumite categorii de contribuabili. Potrivit edilului, schimbarea ar putea reduce veniturile municipiului Galați cu aproximativ 20 de milioane de lei pe an.

Primarul susține că această sumă reprezintă aproape toți banii obținuți din majorarea taxelor și impozitelor locale, majorare care, spune el, a provocat deja nemulțumiri în rândul locuitorilor orașului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Pucheanu l-a acuzat direct pe premierul Ilie Bolojan că decizia Guvernului lovește în bugetele orașelor.

„Domnule Bolojan, după ce m-ați obligat să măresc taxele și impozitele locale, să mă fac de râs în fața gălățenilor și să fiu cel mai urât om din oraș, mai faceți încă o reformă. Veniți noaptea ca hoții și ne luați 20 de milioane de lei din bugetul orașului”, a scris primarul.

Edilul spune că, în aceste condiții, va fi tot mai greu să explice locuitorilor de ce unele proiecte ar putea fi întârziate.

„Cum să le explic gălățenilor că nu mai sunt bani de reparat străzi sau de terminat lucrări la școli și spitale, după ce au plătit impozite mai mari?”, a adăugat Pucheanu.

La finalul mesajului, primarul a lansat și o replică ironică la adresa premierului: „Vedea-v-aș primar încă o dată!”.

Reacție similară și la Craiova

Critici similare au venit și din alte orașe. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că municipiul pe care îl conduce ar putea pierde peste 50 de milioane de lei în urma aceleiași modificări fiscale. Ea a acuzat Guvernul că decizia a fost luată fără consultarea autorităților locale, mai scrie sursa citată.

Schimbarea anunțată de ministrul Finanțelor vizează modul în care se distribuie impozitul pe venit pentru veniturile declarate prin declarația unică. Concret, pentru anul 2026, aceste sume ar urma să fie virate integral la bugetul de stat.

Ce venituri sunt incluse în declarația unică

Declarația unică include veniturile obținute din activități independente, precum cele ale medicilor, avocaților, notarilor sau arhitecților, dar și veniturile obținute din chirii, drepturi de autor sau activități desfășurate ca persoană fizică autorizată.

Până acum, o parte din aceste sume ajungea și la bugetele locale. În cazul municipiului Galați, veniturile provenite din aceste surse aduceau aproximativ 20 de milioane de lei anual.

Modificarea nu este însă definitivă. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, proiectul poate fi încă modificat în Parlament, iar primarii spun că vor încerca să convingă legislativul să schimbe formula de distribuire a banilor.

