Guvernul mută impozitele la stat, dar susține că bugetele locale cresc

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat decizia Guvernului de a vira la bugetul de stat impozitul pe venit provenit din declarația unică, formularul prin care sunt declarate veniturile din activități independente, chirii sau drepturi de autor.

Potrivit ministrului, măsura face parte din planul de consolidare fiscală al Guvernului și nu schimbă mecanismul principal prin care sunt distribuite veniturile către autoritățile locale.

„Am decis pentru anul 2026 ca declarația unică să fie virată în conturile bugetului de stat, pe fondul faptului că autoritățile locale primesc, chiar și în aceste condiții, aproximativ 7 miliarde de lei în plus față de anul trecut”, a declarat Alexandru Nazare, citat de News.ro.

„Este doar o parte din surplusul autorităților locale”

Ministrul Finanțelor a susținut că veniturile provenite din declarația unică reprezintă doar o parte din creșterea bugetelor locale.

„Operarea declarației unice reprezintă o mică parte din surplusul pe care îl au autoritățile locale. Este practic aproximativ 20% din surplusul pe care l-ar fi avut autoritățile locale”, a spus Nazare.

El a explicat că veniturile din profesii liberale sunt foarte variabile de la un an la altul și că aceste sume ajungeau în proporție foarte mare la bugetele unor orașe mari. Din acest motiv, transferul acestor bani la bugetul de stat este văzut de Guvern ca o modalitate de echilibrare a veniturilor publice.

Ce venituri sunt incluse în declarația unică

Declarația unică este formularul prin care persoanele fizice declară veniturile obținute din mai multe tipuri de activități.

Printre acestea se numără veniturile din activități independente, cum sunt cele obținute de medici, avocați, notari sau arhitecți, veniturile din chirii, drepturile de autor sau activitățile desfășurate ca persoană fizică autorizată. Până acum, o parte din aceste sume ajungea și la bugetele locale.

Măsura a provocat nemulțumirea mai multor primari, care spun că orașele ar putea pierde sume importante din bugetele locale. Unii edili avertizează că reducerea veniturilor ar putea afecta proiecte de infrastructură sau investiții locale.

Decizia anunțată de Guvern poate fi însă modificată în Parlament, unde proiectul ar putea suferi schimbări în perioada următoare.

