Magistrații Judecătoriei Galați au emis mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele acestora, sub acuzațiile de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice. Decizia vine în urma unei anchete desfășurate de polițiștii Secției 4, care au reconstituit filmul unei nopți de coșmar.

Evenimentele s-au petrecut în noaptea de 13 spre 14 iulie 2026. Înarmați cu bâte și alte obiecte contondente, cei patru tineri, însoțiți de un bărbat în vârstă de 48 de ani, au ieșit pe străzi deciși să provoace distrugeri.

Atacuri violente pe stradă și pe scara blocului

Furia tinerilor s-a revărsat inițial asupra bunurilor din spațiul public. Aceștia au atacat fără niciun motiv patru autoturisme care erau parcate regulamentar, distrugându-le elementele de caroserie.

Ulterior, grupul s-a deplasat către piața din Micro 40, unde au spart sistemul de iluminat al unui automat de livrare colete.

Scenariul a devenit însă mult mai agresiv în momentul în care bărbații au intrat în conflict verbal cu un locatar din zonă.

Fără să ezite, atacatorii au pătruns în scara blocului și au început să spargă, rând pe rând, ușile de la intrare a patru apartamente situate pe același palier, provocând panică generală printre locatarii treziți din somn.

Și-au bătut cu cruzime amicul care le-a cerut să se oprească

Actele de vandalism au căpătat o întorsătură neașteptată în momentul în care bărbatul de 48 de ani, care îi însoțea pe parcursul nopții, s-a speriat de amploarea distrugerilor și de violența amicilor săi. Acesta a încercat să intervină și le-a cerut ferm tinerilor să înceteze actele de huliganism.

În loc să îl asculte, cei patru s-au năpustit asupra bărbatului mai în vârstă. Agresiunea a fost de o cruzime rară, victima suferind leziuni multiple pe tot corpul. Bărbatul a avut nevoie de intervenția echipajelor medicale și de spitalizare de urgență.

După expirarea ordonanței inițiale de reținere pentru 24 de ore emisă de polițiști, agresorii au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, cerere admisă de judecători.

Cercetările sunt continuate în ritm alert de către polițiștii Secției 4 Galați, sub stricta coordonare a unui procuror de caz, pentru a se stabili cu exactitate întreaga activitate infracțională a grupului și dacă aceștia au fost implicați și în alte fapte similare.