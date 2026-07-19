Frații Tate au fost reținuți în România de DIICOT în 2022. Printre acuzații: trafic de persoane, viol și spălare de bani

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În ultimii ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese. Ei au stat trei luni în arest preventiv, iar în martie 2023 au fost plasați în arest la domiciliu. În iunie 2023, frații Tate, alături de Georgiana Naghel și Luana Radu, complicele lor, au fost trimiși în judecată.

În noiembrie 2024, dosarul în care fraţii Tate au fost acuzaţi de trafic de persoane şi viol a fost trimis înapoi la DIICOT pentru rectificarea rechizitoriului.

În august 2024, Tristan Tate a fost plasat sub control judiciar, iar Andrew Tate în ianuarie 2025.

Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar fraților Tate în primăvară și acum sunt liberi. DIICOT continuă ancheta

Deși erau sub control judiciar, milionarii britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie 2025 și s-au dus în SUA. DIICOT a anunțat că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce știrea a apărut pe surse în presă. Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA.

Procurorii nu au explicat motivele deciziei eliminării restricțiilor, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, motiv pentru care au existat tensiuni în Guvern între fostul premier Marcel Ciolacu și fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu.

Pe 1 aprilie 2025, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, dar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai, fără să țină cont.

Foarte important, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate lui Andrew Tate și Tristan Tate în aprilie 2025, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În luna mai 2025, unul dintre avocații lor a anunțat că „o parte dintre acuzaţiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”.

La sfârşitul lunii martie 2026, Poliţia britanică a anunţat că a redeschis o anchetă, în urma unor acuzaţii ale unor femei cu privire la fapte de viol şi de agresiune sexuală care ar fi fost comise în 2014 şi 2015.

În aprilie 2026, Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar după patru ani de anchetă, iar cei doi au devenit liberi să plece unde vor, fără restricții.

În iulie 2026, DIICOT a extins cercetările. Milionarii sunt acuzaţi, printre altele, că au încercat să influenţeze victime şi martori să-şi retragă declaraţiile şi că ar fi vândut maşini de lux aflate sub sechestru. Totodată, Marea Britanie i-a pus oficial sub acuzare pe frații Tate pentru noi fapte de viol și pornografie infantilă, presupus a fi fost comise în perioada iulie 2010-august 2017, și a cerut SUA să îi extrădeze.

Andrew și Tristan Tate au negat permanent acuzațiile și au spus că sunt nevinovați și că nu există probe concrete împotriva lor. Iar unul dintre avocați, Joseph McBride, a afirmat că este „o lovitură politică” și că „America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”.

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