Dispreț și lipsă de comunicare

Bărbatul, confruntat cu povara financiară și un tratament umilitor, a povestit cum a fost întâmpinat la ghișeu. După ce a cerut să discute cu o inspectoare, aceasta ar fi reacționat agresiv: „De ce mi-l mai aduci și pe ăsta? Închide ușa, că începe pauza de masă”.

Acest comportament a amplificat nemulțumirea cetățeanului, care spune că nimeni nu i-a explicat că ar fi putut plăti mai târziu o sumă redusă, dacă ar fi așteptat implementarea reducerilor.

Explicația Primăriei Galați: reducerile vor fi aplicate retroactiv

Primăria Galați susține că întârzierile sunt cauzate de procesul tehnic de actualizare a sistemului informatic, care ar putea dura până la o săptămână. Potrivit instituției, cei care au achitat integral taxele vor beneficia de compensări la următoarea plată, reducerea fiind aplicată retroactiv.

„Implementarea reducerilor necesită timp pentru actualizarea bazei de date. Ne asigurăm că aceste facilități vor fi aplicate tuturor persoanelor eligibile”, a transmis primăria prin departamentul de presă.

Reduceri promise pentru 7.500 de persoane cu handicap din Galați

Potrivit hotărârii aprobate în Consiliul Local Galați, aproximativ 7.500 de persoane cu handicap din oraș vor beneficia de reduceri fiscale.

De asemenea, facilități sunt prevăzute și pentru proprietarii de locuințe mai vechi de 50 de ani, cu reduceri cuprinse între 15% și 50%. Aceste măsuri sunt conforme cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/27.02.2026.

Cu toate acestea, situația întâmpinată de pensionar scoate la iveală obstacolele birocratice și lipsa de comunicare eficientă între autorități și cetățeni. Deși intențiile primăriei sunt clare, implementarea lor întârzie, iar oamenii aflați în situații vulnerabile sunt nevoiți să suporte consecințele.

