Deocamdată, vizita nu a fost confirmată la nivel oficial de niciuna dintre părți din motive de securitate, ținând cont de războiul declanșat de Rusia în Ucraina acum 4 ani.

Amintim că Zelenski a mai fost în România în octombrie 2023, când a fost primit la Cotroceni de fostul președinte, Klaus Iohannis.

„Această vizită are un caracter istoric pentru relația bilaterală și transmite un mesaj puternic privind angajamentul nostru constructiv. Ne dorim o relație bilaterală bazată pe încredere și valori comune, cu o viziune pe termen lung și axată pe generarea de proiecte concrete, în beneficiul cetățenilor noștri și al întregii regiuni. Ne concentrăm pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul, dar în calitate de vecini și parteneri avem datoria și responsabilitatea de a ne proiecta relația pe termen lung”, a spus Iohannis pe 10 octombrie 2023.

De asemenea, Zelenski a mers atunci și la sediul Guvernului, unde a fost așteptat de fostul premier, Marcel Ciolacu.

„Cei doi demnitari au avut un schimb de opinii privind demersurile comune pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere între România și Ucraina și au agreat accelerarea proiectelor de infrastructură în vederea dublării capacității de tranzit prin porturile românești de la Dunăre și Marea Neagră, de la 2 milioane de tone, la 4 milioane de tone, pentru exporturile ucrainene”, a transmis Executivul pe 10 octombrie 2023.

