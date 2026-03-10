Cât pământ românesc ar putea cumpăra străinii în viitor

Inițiativa a fost depusă de partidul AUR și urmărește completarea Legii nr. 312/2005, care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România, potrivit publicației Agrointel. Dacă legea va fi adoptată, un cetățean străin ar putea cumpăra maximum 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin ar putea achiziționa cel mult 30 de hectare.

Inițiatorii spun că piața terenurilor agricole din România s-a schimbat puternic în ultimii ani, iar tot mai multe suprafețe au ajuns în proprietatea unor investitori străini.

Deputatul AUR Lucian Mușat, unul dintre inițiatorii proiectului, susține că România se numără printre țările europene în care o parte importantă a terenurilor agricole este controlată de capital din afara țării.

„România este în topul țărilor care au vândut cele mai multe pământuri către străini. Unele estimări neoficiale spun că în jur de 40% din suprafața agricolă a României, sau aproximativ patru milioane de hectare, sunt controlate direct sau prin firme cu acționari străini”, a declarat deputatul.

Potrivit acestuia, diferențele economice dintre fermierii români și investitorii din vestul Europei ar crea un avantaj pentru cumpărătorii din alte state, ceea ce ar duce la creșterea rapidă a prețurilor la terenurile agricole.

În anul 2024, prețul unui hectar de teren agricol în România a fost de 8.700 de euro, puțin mai mult de jumătate față de media Uniunii Europene.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul depus în Parlament propune câteva reguli clare pentru cumpărarea terenurilor agricole. În primul rând, un cetățean străin ar putea cumpăra cel mult 10 hectare de teren agricol în România.

În al doilea rând, firmele în care capitalul străin depășește 50% ar putea cumpăra maximum 30 de hectare.

Există însă o excepție importantă. Limita ar putea fi ridicată pentru companiile în care acționariatul românesc depășește 50%, iar beneficiarul real este un cetățean român. Inițiatorii spun că aceste măsuri ar putea proteja fermierii români și ar limita creșterea necontrolată a prețurilor la terenuri.

Proiectul se află în acest moment în procedură parlamentară și urmează să fie dezbătut și votat de Parlament. Dacă va fi adoptat, actul normativ ar urma să intre în vigoare la 60 de zile după publicarea în Monitorul Oficial.

