Comentariul șefului de la Pentagon în legătură cu Rusia a venit după ce a fost întrebat de un jurnalist despre convorbirea telefonică pe care Donald Trump a avut-o luni cu liderul rus Vladimir Putin.

Hegseth a descris această convorbire ca un „apel puternic” care a reafirmat „posibilitatea unei păci” în războiul ruso-ucrainean.

Această convorbire a reafirmat, de asemenea, „recunoaşterea faptului că, în ceea ce priveşte acest conflict (cu regimul islamic de la Teheran – n.r.), ei (ruşii – n.r.) nu ar trebui să se implice”, a subliniat secretarul american al apărării.

Surse citate de CNN spun că Rusia sprijină eforturile de război ale Republicii Islamice Iran, furnizându-i informaţii despre ţintele militare americane.

Pe de altă parte, Hegseth l-a avertizat pe noul ghid suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul defunctului ghid suprem Ali Khamenei, să „ţină cont de cuvintele” lui Donald Trump şi „să nu urmărească obţinerea de arme nucleare”.

„Să fie înțelept și să asculte cuvintele preşedintelui nostru, şi anume să nu urmărească obţinerea de arme nucleare şi să declare acest lucru public”, a avertizat șeful de la Pentagon.

