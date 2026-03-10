Modelul va fi disponibil în versiuni hibrid și GPL, consolidând poziția mărcii românești, deținută de grupul Renault, în segmentul C.

Dacia Striker este descris de producător ca un vehicul „multi-energie” care combină caracteristicile unui break cu cele ale unei berline spațioase și o gardă la sol ridicată, specifică SUV-urilor.

Cu o lungime de 4,62 de metri, noul model va include și o variantă hibridă 4×4. Potrivit Dacia, numele Striker semnifică „a lovi” sau „a atinge ținta”.

Dacia își propune să crească ponderea vehiculelor din segmentul C de la 20% la 30% în anii următori. Alături de Bigster, Striker va forma un „duo complementar” care să sprijine această strategie, conform companiei.

Lansarea oficială a modelului complet Dacia Striker, mașina mai mare decât Bigster, este programată pentru iunie 2026.

Dacia a vândut aproape 700.000 de mașini în lume anul trecut, o creștere de 3% față de anul 2024, iar Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa.

Sandero a fost și cel mai vândut model din gama Dacia: 290.000 de mașini. Hibridele au fost categoria de mașini cu cea mai mare creștere în gama Dacia, 122%, spre 150.000 de unități.

