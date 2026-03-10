Miercuri, pe 11 martie, Jupiter, considerat marele benefic al astrologiei, își reia mișcarea directă în zodia Racului, unde se află într-o poziție foarte favorabilă. Astfel, până pe 30 iunie, o să fie o perioadă foarte bună, a explicat astrologul, în horoscopul pentru săptămâna în curs.

Această schimbare aduce noroc, dreptate, protecție și șanse noi. Racul este un fel de zodie a mamei, iar Jupiter în Rac „ne ia în brațe” și ne protejează și în această perioadă care este foate agitată, tumultoasă, cu Mercur retrograd, a continuat Cristina Demetrescu.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Pentru că avem acest Jupiter care este foarte bun, Berbecii care au mame la distanță pot parcurge anumite drumuri să rezolve probleme pentru mame. Pot să stea liniștiți în rest, își pot cumpăra case, își găsesc locul, pot apărea vești legate de sarcină sau de mărirea familiei, dar este și un moment extraordinar de bun pentru a se împăca cu sinele.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Pentru Taur, se deschid anumite drumuri, poate scurte, prin țară unde el poate să rezolve tot felul de chestiuni legate de casă, patrimoniu, avere, familie, rude, sau să facă anumite vizite. Este perioada cea mai bună în care pot da interviuri, pot semna contracte, pot primi vești pe care le așteaptă de foarte multă vreme, își pot lua mașină.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii, dacă nu fac bani acum, atunci când? Este perioada cea mai bună pentru ei în acest sens, iar tinerii se pot angaja și ei, ca să nu mai ceară bani de la părinți. Cei maturi, cu idei, pot cere șefilor o mărire de salariu sau își pot face o firmă, au idei antreprenoriale.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii au mai avut zile bune, dar în perioada care urmează vor avea niște zile absolut fabuloase. Nu au nicio scuză să rateze vreo zi din următoarele trei luni în care să nu-și încerce, șansa, norocul, oportunitățile sau să-și vadă visele împlinite.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii ar fi mai bine să tragă obloanele, să se odihnească, pentru că perioada lor cu adevărat importantă începe din vară, iar în momentul de față trebuie să facă liniște. În plus, nu toate lucrurile care au răspunsuri pentru ei vin pe cale directă, trebuie să știe că unele lucruri sunt un pic mai subtile. Au nevoie în prezent de mai multă pace, liniște, poate să se roage.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioarele au o perioadă foarte bună pentru maturizare emoțională, iar această inteligență se formează și în grupul de prieteni, și în societate, acolo unde se întâlnesc cu persoane foarte diferite. Se întâmplă tuturor să aibă parte de conflicte interioare, să știe cum să le gestioneze și în felul acesta să devină mai buni. Deci este un moment de foarte mare ghidare și protecție pentru Fecioare, iar ultimul lucru pe care trebuie să-l încerce în momentul de față este frica.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța face un pas sau poate 2-3 deodată în ascensiunea lor profesională. În momentul de față, pentru ele este vorba de propulsie telepatică, adică nu mai trebuie să gândească negativ, ci doar pozitiv, și până în vară să urce până acolo unde își doresc. Vor avea parte de evoluție profesională.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii, unde nu au călătorit, acolo vor ajunge. Și nu este vorba doar de drumuri internaționale și vacanțe, ci sunt călătorii pe termen lung. Aceste drumuri sunt și pe verticală, și pe orizontală și în sens oblic, deci, fizic, intelectual și spiritual.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Axa Gemeni-Săgetător este o axă prietenă, iar Săgetătorilor le vin și lor bani, ca și Gemenilor. S-au făcut niște investiții în trecut și acum ei așteaptă niște bani. Este vorba de un drept divin, dar nu sunt bani de cheltuială, ci pentru investiții, deci să nu se grăbească să îi irosească.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

La Capricorni, apare oportunitatea unei căsătorii, a unei alianțe sau câștigarea unor procese, în cazul celor care urmăresc așa ceva.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii au o perioadă forte bună. În primul rând, primesc vești bune din punct de vedere medical. De asemenea, este o săptămâna bună pentru terapie și pentru ca anumite tratamente să dea rezultate. Este o perioadă bună și pentru cei care vor să schimbe locul de muncă, dar mai ales pentru cei care trebuie să găsească un sens în ceea ce muncesc, adică să se alinieze cumva cu aspirațiile lor.

Horoscop 9 – 15 martie 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Peștii se îndrăgostesc. Fie de oameni, fie de o carte, un film sau de orice este frumos și le dă bucurie, pentru că de acolo vine și dorința de trăi frumos.

