Datele unui nou studiu arată că aproape jumătate dintre români aleg să călătorească exclusiv în România sau combină sejururile interne cu cele externe.

În plus, cardurile de vacanță sunt tot mai utilizate, iar reducerile și serviciile incluse în pachetele de cazare rămân decisive pentru alegerea sejurului.

România, o alegere sigură și confortabilă

Peste jumătate dintre români aleg să călătorească cu familia, iar aproape 35% preferă vacanțele în cuplu, ceea ce arată că perioada concediilor este dedicată mai ales timpului petrecut împreună și relaxării.

În actualul context internațional, cu tensiuni în Orientul Mijlociu și incertitudini legate de zboruri sau destinații externe, mulți români văd România ca o opțiune sigură și flexibilă pentru vacanță. Planificarea devine astfel esențială: aproape 38% combină planificarea cu deciziile last-minute, 32% își stabilesc sejururile cu mult timp înainte, iar 27% aleg în funcție de destinație și durata călătoriei.

România oferă un mix variat de opțiuni: stațiuni montane, litoral, zone balneo și orașe culturale, care permit turiștilor să se bucure de experiențe relaxante și în siguranță, fără stresul de a călători în afara țării. Această combinație de siguranță, confort și flexibilitate devine pentru majoritatea românilor o alegere potrivită pentru acest sezon, mai ales într-o perioadă în care incertitudinea și grija influențează deciziile de călătorie.

Ce contează pentru românii care-și planifică vacanța în țară

Prețurile și serviciile incluse rămân principalele criterii în alegerea unei vacanțe. Aproape trei sferturi dintre turiști (72%) spun că tarifele avantajoase sunt decisive, în timp ce 56% se uită cu atenție la facilitățile incluse, precum mic dejun, acces la piscină sau spa, pentru a se asigura că sejurul oferă tot ce au nevoie pentru relaxare.

Cardurile de vacanță continuă să fie un instrument foarte apreciat: aproape jumătate dintre români au un card activ și 29% plănuiesc să îl folosească pentru următorul concediu, împreună cu plata online sau chiar cash.

Românii aleg durata șederii în funcție de buget și disponibilitate, iar majoritatea optează pentru sejururi de aproximativ 3 nopți, suficient pentru a se relaxa fără să își afecteze programul de lucru. Aproximativ 35% planifică vacanțele din timp, în timp ce alții profită de reducerile Early Booking pentru a prinde cele mai bune tarife.

În medie, românii călătoresc de 2–3 ori pe an și preferă destinații considerate sigure și accesibile, precum litoralul românesc, Transilvania, Delta Dunării, Bucovina sau Banat, iar cardurile de vacanță devin un aliat pentru românii care-și doresc vacanțe sigure, fără să se streseze prea tare când vine vorba despre plata sejururilor.

„Românii caută mai mult ca niciodată siguranță, confort și o planificare atentă atunci când își aleg vacanța. În contextul actual, țara noastră rămâne cea mai sigură opțiune, iar cardul de vacanță reprezintă un aliat de încredere pentru familii și cupluri. Cu ajutorul lui, turiștii pot să își organizeze sejururi relaxante și accesibile, să profite de prețuri avantajoase și să aibă totul pregătit fără stres, astfel încât timpul petrecut în vacanță să fie cu adevărat de calitate”, a spus Timea Ambrus de la Travelminit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE