Lucrările la Faleza Dunării din Galați vor dura doi ani

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a semnat miercuri, 22 iulie 2026, contractul de finanțare și ordinul de începere a lucrărilor, în prezența reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și ai firmelor care vor realiza proiectarea și execuția. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului este de 226.034.991 de lei, cu TVA, dintre care 174.452.520 de lei reprezintă valoarea eligibilă. Termenul de execuție este de 24 de luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor.

„Astăzi este ziua în care proiectul de modernizare a Falezei Dunării trece dincolo de planuri și documente. Am semnat ordinul de începere a lucrărilor, iar gălățenii vor vedea, etapă cu etapă, transformarea celei mai lungi faleze de pe cursul Dunării, de peste 3,5 kilometri”, a scris primarul Ionuț Pucheanu pe pagina oficială de Facebook.

Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit asocierii formate din Tancrad SRL, Citadina 98 SA, Lemacons SRL și Old Road Construct SRL, liderul asocierii fiind Tancrad.

Faleza din Galați va avea piste de biciclete, zone de promenadă și 3.000 de arbori

Proiectul urmărește transformarea falezei într-un spațiu modern de promenadă, recreere și sport. Vor fi amenajate piste de alergare, trasee pentru biciclete și role, zone de relaxare, puncte de belvedere și spații dedicate plimbărilor.

În total, proiectul prevede aproape 20 de hectare de spații verzi și plantarea a aproximativ 3.000 de arbori. Vor fi puse în valoare și lucrările de artă realizate în cadrul taberelor de sculptură în metal organizate în anii 70, care au rămas expuse pe malul Dunării.

Cea mai lungă faleză de pe cursul Dunării

Faleza din Galați este amenajată pe două niveluri și se întinde pe o lungime de peste 3,5 kilometri. Nivelul superior include o șosea cu patru benzi și blocuri de locuințe, în timp ce nivelul inferior se află chiar pe malul Dunării.

Zona a fost amenajată începând din anii 60, însă în ultimele decenii nu a beneficiat de o modernizare amplă. Potrivit TVR Info, unele construcții amplasate ilegal au fost deja demolate înainte de începerea proiectului.

În paralel, Administrația Porturilor Dunării Maritime încearcă să obțină finanțare europeană pentru un alt proiect, destinat consolidării și amenajării malului Dunării. Autoritățile locale estimează că, după finalizarea lucrărilor, faleza va deveni unul dintre cele mai importante puncte de atracție turistică din sud-estul României.

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