17 februarie (ora 20.00) – 18 februarie (ora 12.00), interval critic

Mobilizare în Giurgiu sub amenințarea viscolului. Autoritățile au convocat astăzi o ședință extraordinară a CJSU pentru a pune în aplicare măsuri de urgență. Planul vizează intervalul critic 17 februarie (ora 20.00) – 18 februarie (ora 12.00), perioadă în care județul se află sub Cod Portocaliu de ninsori viscolite și depuneri consistente de zăpadă.

Planul prevede activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la sediul ISU „Vlașca”. Acesta va monitoriza continuu evoluția vremii pentru a permite echipelor să intervină preventiv și rapid în cazul oricărei situații de urgență generate de viscol.

Cooperarea cu drumarii va fi constantă pentru a menține arterele circulabile pe tot parcursul viscolului. Se va verifica modul în care acționează utilajele în teren, iar în caz de necesitate, traficul rutier va fi restricționat sau închis pentru siguranța cetățenilor.

Pacienții care fac dializă și femeile gravide, internate preventiv

Pentru a evita situațiile critice, persoanele care fac dializă și femeile însărcinate aflate în zone cu risc de izolare vor fi transportate din timp și internate preventiv în spitale. În paralel, IPJ Giurgiu va monitoriza permanent traficul pe toate arterele din județ pentru a preveni blocajele.

Daniel Cărpușor, directorul Direcției Județene de Transport Giurgiu, a confirmat că instituția este pregătită pentru intervenție. Drumarii au la dispoziție un arsenal de 32 de utilaje de deszăpezire și un stoc de 1.700 de tone de material antiderapant pentru a menține drumurile județene circulabile.

Cel mai sever episod de iarnă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, mai multe avertizări de vreme severă. Din această seară, în București și 12 județe intră în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă de până la 50 de centimetri, iar o informare de vreme rece, viscol și polei vizează majoritatea zonelor până joi dimineață.

Vremea se răcește semnificativ, astfel că România va fi afectată de cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, cu temperaturi care vor scădea până la -10 grade Celsius noaptea, a anunțat directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, marți, la Antena 3.



