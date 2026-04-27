27 de familii au rămas fără case

Instituția Prefecturii Vrancea a anunțat că 27 de familii au rămas fără case în urma incendiului din Soveja. La fața locului au acționat 228 de pompieri militari, peste 30 de polițiști, 160 de jandarmi, precum și echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile limitrofe.

Pentru o parte din familiile afectate de incendiu care au rămas fără locuințe, președintele Consiliul Județean (CJ) Vrancea, Nicușor Halici, a pus la dispoziție Centrul Salvamont din localitatea Soveja, care are o capacitate totală de cazare pentru 20 de persoane.

Apel pentru sprijinul persoanelor rămase fără locuințe

Crucea Roșie Română, Filiala Vrancea, a făcut un apel urgent pentru sprijinul persoanelor care au rămas fără locuințe.

„Imaginile incendiului devastator de la Soveja ne-au cutremurat pe toți. În câteva ore, familiile celor 27 de case arse, au rămas fără adăpost, privind neputincioase cum flăcările le mistuie agoniseala de o viață. (…) Situația este critică. Oamenii au nevoie de noi ACUM! Facem un apel către întreaga comunitate. Săriți în ajutorul celor greu încercați”, a precizat Crucea Roșie Vrancea.

Detalii privind modul de organizare al colectării pot fi obținute de la Rodica Davidean, directorul Crucii Roșii Vrancea, la numărul de telefon 0741993954. Donațiile pot fi aduse la sediul organizației din Focșani, Str. Dimitrie Cantemir nr. 5, între orele 09:00 – 15:00, iar donațiile în bani pot fi făcute ăn contul în lei deschis de Crucea Roșie Vrancea pentru cauze urgente RO28BTRLRONCRT00I1030407 sau direct la casieria organizației.

„Fiecare gest contează. Fiecare donație înseamnă o șansă în plus pentru cei rămași fără adăpost. Este nevoie urgentă de: alimente neperisabile, apă, produse de igienă, bunuri de strictă necesitate (lenjerii, pături, saltele, prosoape, recipiente pentru depozitarea apei)”, potrivit sursei citate.

Pompierii s-au luptat mai bine de 10 ore cu flăcările

ISU Vrancea a distribuit imagini cu o parte dintre pompierii care s-au luptat cu flăcările pe parcursul a peste 10 ore.

„Ei sunt doar o parte dintre pompierii care astăzi au intervenit în lupta cu flăcările din localitatea vrânceană Rucăreni. Mai bine de 10 ore au fost în teren, fără pauză, pentru a salva locuințele afectate și pentru a proteja viețile oamenilor. La această misiune dificilă, cu risc ridicat de extindere a flăcărilor, peste 400 de pompieri, jandarmi, polițiști, voluntari și localnici au acționat neîncetat pentru limitarea efectelor acestui incendiu. Pe parcursul nopții, două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și comandă vor rămâne în zona afectată, pentru a supraveghea și a preîntâmpina reaprinderea posibilelor focare ascunse. În spatele fiecărei intervenții sunt ei, oameni care aleg, zi de zi, să fie acolo unde este cel mai greu. Respect și recunoștință pentru toți cei implicați!”, ISU Vrancea.

„În total, pentru gestionarea situației au fost mobilizate 13 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 7 autospeciale pentru muncă operativă, 3 microbuze pentru transportul personalului, 2 echipaje SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă”, a transmis și Prefectura Vrancea.

Cum a izbucnit incendiul de la Soveja

Incendiul a pornit duminică dimineața, în jurul orei 9:30, din curtea unei bătrâne. Vântul puternic a alimentat focul și l-a purtat în tot satul Rucăreni, din comuna Soveja.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj Ro-Alert și peste 300 de oameni au fost evacuați.

