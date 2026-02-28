Compania caută personal

Retailerul își consolidează echipele de conducere pentru noile locații din țară. În Sibiu, compania caută manageri de departament și Visual Merchandising Manageri, în timp ce pentru magazinele din Bacău și Iași sunt vizate posturile de manager de magazin și manager adjunct. Momentan, pachetele salariale pentru aceste roluri de coordonare rămân confidențiale, nefiind specificate în anunțurile oficiale.

În prezent, Primark operează patru unități în România, fiind prezent în București cu două magazine (în AFI Cotroceni și ParkLake), precum și în Timișoara (Iulius Town) și Cluj-Napoca (VIVO!).

Primul magazin, deschis la București

Expansiunea retailerului a început pe 15 decembrie 2022, odată cu inaugurarea primului magazin în ParkLake București, proiect ce a generat 290 de locuri de muncă.

Ulterior, pe 20 iunie 2023, Primark a deschis a doua locație din Capitală, în AFI Cotroceni. În august 2024 a fost deschis magazinul din Timișoara (Iulius Town), o investiție de 10 milioane de euro care a adus 150 de noi joburi pe piața locală.

Cea mai recentă expansiune a retailerului în România a avut loc la 9 septembrie 2025, odată cu inaugurarea magazinului din Cluj-Napoca (VIVO!). Proiectul a presupus o investiție de 11 milioane de euro și a generat peste 130 de noi locuri de muncă.

La nivel internațional, gigantul fondat în Irlanda în 1969 sub numele de Penneys numără acum peste 460 de magazine și o echipă de 80.000 de angajați, fiind prezent în 17 țări din Europa și SUA.