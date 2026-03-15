Incident pe traseul 13

Conform datelor, pe 30 ianuarie 2026, Dorin Apetroaei a intrat pe traseul 13 la ora 13:00. Acesta susține că a avertizat dispeceratul la scurt timp după începerea turei că s-ar putea retrage mai devreme din cauza unor afecțiuni hepatice și biliare cunoscute.

După mai bine de șapte ore de muncă, în jurul orei 20:30, starea de sănătate a vatmanului s-a agravat.

Deși vatmanul a anunțat că nu mai este apt fizic pentru a efectua ultimele curse, dispecera de la rondul Agronomie ar fi insistat ca acesta să continue, motivând lipsa vagoanelor la stradă, și i-ar fi ștampilat foaia de parcurs inclusiv pentru cursa de la ora 22:10.

Conștient de riscuri, Apetroaei a refuzat să mai continue cursa. A contactat dispeceratul central, a raportat problema de sănătate și s-a retras direct la depou cu vagonul gol.

Ancheta internă a CTP

Pe 5 martie 2026, vatmanul a primit o înștiințare oficială, semnată de directorul general Cristian Stoica, prin care era anunțat de reținerea a 10% din salariu.

Decizia a venit în urma unei anchete interne. Potrivit raportului Companiei de Transport Public (CTP) Iași, colegii audiați au declarat că Dorin Apetroaei nu ar fi menționat că are probleme de sănătate în momentul retragerii.

De asemenea, în cadrul discuțiilor au ieșit la iveală și nemulțumiri mai vechi ale vatmanului legate de programul epuizant de lucru, care se termină adesea târziu în noapte.

Cazul ajunge în instanță

Considerând că nu i s-a acordat dreptul de a-și explica situația înainte de a fi sancționat, angajatul este decis să își caute dreptatea în instanță.

Pentru a demonstra că nu încearcă să se sustragă de la muncă, el a subliniat că doar în luna februarie a efectuat 28 de ore suplimentare.

„Știu sigur că nu eram 100% apt să conduc tramvaiul, riscam să se întâmple ceva grav. Eu am o responsabilitate, am atâția oameni în spate. Putea să discute cineva cu mine înainte să mă sancționeze, să vadă exact ce s-a întâmplat, dar am fost ignorat. Suma nu este mare, însă aici este vorba despre un abuz pe care nu îl pot trece cu vederea”, a declarat vatmanul.

