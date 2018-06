„Deocamdată nu facem nimic pentru primirea Simonei Halep. Eu acum sunt la Bucureşti, dar am discutat cu colegii mei, cu primarul Decebal Făgădău, şi am înţeles că Simona nu va veni la Constanţa pentru că pleacă în vacanţă. Primarul a vorbit cu familia Halep. Sigur că altfel am fi organizat ceva, dar nu ca la Bucureşti, nu… Deci deocamdată nu facem nimic, dar sigur vom face când Simona va veni acasă. În fond, este cetăţean de onoare al Constanţei“, a declarat Marius Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, potrivit adevărul.ro.

Primăria Constanţa a confirmat că a lansat invitaţia Simonei Halep. „Vom anunţa de îndată ce vom şti ceva concret“, au transmis oficialii din primărie. De asemenea, Prefectura Constanţa a comunicat că nu are buget pentru asemenea manifestare, a cărei organizare este în sarcina municipalităţii.

Simona Halep a prezentat, luni seara, bucureştenilor trofeul primit pentru câştigarea Roland Garros în cadrul unei ceremonii organizate de Primăria Capitalei şi Federaţia Română de Tenis în incinta Arenei Naţionale.

